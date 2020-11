Pelushe Start, listo para su debut musical

Llevar un mensaje de inclusión, respeto y tolerancia hacia la comunidad LGBT, además de representarla, es como quiere conducir su carrera artística la drag queen Pelushe Stars, quien hoy hará su debut con un show en un centro nocturno de Mazatlán donde presentará su primer sencillo, titulado, La fiesta aquí soy yo.

Pelushe, como le gusta que le digan, ha tocado puertas en diferentes lugares con su proyecto, como una drag queen standupera, sin tener éxito alguno. Compartió en entrevista por vía Zoom, que hace algunos años hizo casting para un reality show de una televisora, donde le cerraron las puertas por mostrarse como realmente es.

“En el último filtro me dijeron que me apoyaban si ocultaba mis preferencias, y dije que no.”

Fue hasta hace poco meses, después de seguir tocando puertas y de trabajar en centros nocturnos y eventos locales, que contactó con un productor canadiense que le dio la oportunidad de grabar su primer sencillo, en el que habla de la esencia de ser un transformista. Por petición de Pelushe, la canción se adaptó al español, ya que para él es importante iniciar su carrera con su propio idioma.

“Yo no estoy en contra de la gente que hace música en inglés. Soy una drag queen que voy empezando y no me latía empezar con otro idioma”, compartió.