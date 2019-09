Penélope Cruz impone su estilismo en La Mostra de Venecia

Venecia, Italia.- Penélope Cruz era una de las celebridades más esperadas en el aclamado e importante Festival de Cine de Venecia; su belleza y estilismo han conquistado "La Mostra". La actriz española protagoniza la película "Wasp Network" del director francés Olivier Assayas, película que está dentro de la competencia en este festival, uno de los más prestigiosos del mundo cinematográfico.

El primer atuendo que Penélope Cruz mostró en el Festival de Cine de Venecia, fue un elegante y bello minivestido joya de la firma europea Ralph & Russo. Se trata de un diseño azul cielo con escote chimenea, manga larga y entallado a la cintura, decorado con una espectacular pedrería que dibujaba motivos florales.

La belleza de Penélope Cruz es innegable. Foto: AFP

Posteriormente la "chica Almodóvar" usó un atuendo Chanel, firma de la que es embajadora. La madrileña se enfundó un conjunto de tres piezas de la colección Resort 2020, un outfit formado por un top palabra de honor y pantalón pitillo, ambos estampados con rayas blancas cruzadas, que conjuntó con una chaqueta de tweed también en color blanco y negro.

Y luego la joya de la corona. Para la alfombra roja del estreno de la película "Wasp Network", usó un diseño nupcial de la colección Alta Costura otoño-invierno 2019 de Ralph & Russo.

Penélope Cruz deslumbró con un vestido con pedrería incrustada y plumas que se ajustaba perfectamente a su figura hasta la cadera, tenía una voluminosa falda asimétrica con volantes de gasa.

Penélope Cruz y su vestido nupcial acapararon los titulares de la prensa que cubre La Mostra de Venecia. Foto: AP

"Wasp Network" trata sobre una red de espías cubanos en Estados Unidos; en una charla con la prensa internacional que cubre La Mostra de Venecia, la célebre actriz española lamentó la falta de libertad en Cuba.

Penélope Cruz, quien pasó varios meses en Cuba para el rodaje de la película, aseguró que no sintió la libertad de pensamiento que se esperaba tras 60 años de revolución comunista. "Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar y a la hora de compartir cómo se sienten. Y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar".