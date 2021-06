Penélope Cruz se enojó con Salma Hayek por no contarle del acoso de Harvey Weinstein

Mientras las acusaciones hacia el productor y magnate del cine Harvey Weinstein iban sumándose, Salma Hayek fue una de las actrices más famosas que dieron un paso al frente para denunciarlo por acoso sexual y conducta inapropiada.

Fue durante el rodaje de la película ‘Frida’, producida por Miramax, de la que Harvey Weinstein era dueño, que la actriz había sufrido el acoso por parte del productor, algo que reveló en 2017, cuando los movimientos ‘Me Too’ y ‘Time’s Up’ iban tomando fuerza.

Leer más: Quentin Tarantino profundiza en el Hollywood del fin de los 60 en su primera novela

Según dijo la actriz, para ella revelar el acoso fue liberador en un inicio, aunque mencionó todavía estar lidiando con el trauma que la mala experiencia le provocó.

En entrevista con la revista Style, Salma Hayek reveló que uno de sus mejores amigas en la industria del cine, la actriz española Penélope Cruz, se había molestado con ella por no haberle contado la verdad justo cuando sucedió.

“Algunas personas estaban muy molestas conmigo, como Penélope (Cruz), pero yo la estaba protegiendo”, dijo.

De acuerdo con Salma Hayek, Penélope Cruz no estaba viviendo lo mismo que ella con Harvey Weinstein, por lo que evitó decirle para evitar que esto afectara su carrera al negarse a trabajar con el productor.

En 2009, Penélope Cruz se había ganado el Oscar a mejor actriz de reparto con la película ‘Vicky Cristina Barcelona’, producida por Weinstein.

“Mantuve el ojo en su interacción, y él nunca fue tras ella. Ellos (Miramax) estaban haciendo las mejores películas. Ella no tenía el problema que yo tenía, y si le decía hubiera afectado sus decisiones sobre cosas que pudieron ser buenas para su carrera”, agregó Salma Hayek.

La actriz mexicana mencionó en la misma entrevista su sentir al hacer público su caso con el productor mediante un artículo en The New York Times en 2017, donde reveló que la había acosado sexualmente y que la amenazó de muerte. Comentó que la sensación de alivio fue temporal, pues el trauma le siguió acechando durante años posteriores.

“Pensé que había sobrevivido de manera brillante y estaba terminado, hasta el punto que pude verlo y sonreír y fingir que todo estaba bien. Me había mantenido firme, era realmente fuerte”, dijo. “De repente, el trauma volvió. Pensé que estaba completamente curada, pero solo estaba escondido. Volvió, de la nada, y me tomó mucho tiempo entender cómo tenía que estar con eso”.

Leer más: 6ix9ine cancela presentación por pocos asistentes; organizador busca demandarlo

En el pasado, Penélope Cruz había hablado de la situación de su amiga Salma Hayek con Harvey Weinstein, admitiendo desconocer su caso, aunque señaló que no podría culparla por no tenerle la confianza para decirle:

“Que Harvey era una persona complicada, eso lo sabíamos todos. Habíamos tenido discusiones a nivel de trabajo pero yo nunca estuve en las otras situaciones, nunca. Tampoco le puedes echar a una amiga en cara que no te haya contado algo en un momento dado”, dijo Cruz en 2018.