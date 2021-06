"Pensaba que había algo malo en mí": Cara Delevingne creía que la homosexualidad era una enfermedad

La modelo Cara Delevingne, quien hace un año se declaró como pansexual, confesó que durante un tiempo solía creer que su orientación sexual era una enfermedad mental.

En marco del Mes del Orgullo LGBT+, la actriz y modelo Cara Delevingne participó en el podcast ‘Make it reign’ donde se abrió acerca de su propia identidad y sobre la relación que tiene con su propia salud mental.

Hace algunos meses, la británica ya había comentado que durante mucho tiempo su orientación le resultaba vergonzosa, y que su concepto de la homosexualidad era negativa.

Ahora, la modelo profundizó más en el tema, haciendo una fuerte revelación acerca de su infancia y la idea que tenía de la diversidad sexual previo a ‘salir del clóset’.

“Sinceramente, durante esa parte de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma, que había algo malo en mí por ser diferente... Y lo mismo pasa con la depresión, era algo con lo que no podía lidiar emocionalmente, debido al estigma que conlleva”, dijo.

Cara Delevigne mencionó que finalmente llegó a buenos términos consigo misma y su identidad, por lo que ahora puede hablar libremente del tema, admitiendo que en su momento creció rodeada de homofobia e intolerancia.

“Hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida. Creo que poder hablar sin vergüenza de ello es lo que me ha dado las herramientas necesarias para afrontarlo, lo que me ha ayudado a encontrar gente que me ayude”.

Hace cerca de un año, tras romper su noviazgo con la también actriz Ashley Benson, Cara Delevingne se declaró públicamente como pansexual, asegurando sentirse atraída por la persona y no por su género o por su sexo.

“No me importa que alguien se defina como él, ella o ello, yo me enamoro de la persona, eso es todo, me atrae la persona”, dijo.