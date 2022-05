"Pensé que quería ser mi novio", cantante confiesa que Joan Sebastián la tocó cuando era niña

México. Una cantante revela que habría sido víctima de abuso del fallecido Joan Sebastian, esto en declaraciones al programa de YouTube Chisme No Like, además relata que debutó a su lado cantando el tema Rumores.

Joan Sebastian, fallecido víctima de cáncer en julio de 2015, fue uno de los cantautores del regional mexicano más famosos y con sus canciones llegó al corazón de mucha gente en México, USA y otros países.

Pero la vida del famoso se vio llena de desgracias, puesto que sufrió la muerte de dos de sus hijos; supuestas infidelidades en su matrimonio también han sido tema de conversación y ahora una cantante revela que habría intentado abusar de ella.

Marisol Castro es quien hace público que cuando tenía 14 años de edad habría sido víctima del famoso, hecho que la marcaría para siempre, y el hecho ocurriría cuando debutó con Joan Sebastian en la arena Nuevo Laredo.

Marisol Castro. Foto de Instagram @soymarisolcastro

En una pesadilla terminaría el día en que Marisol debutó con "El poeta del pueblo", dice ella, puesto al final del show él la llevó a su camerino y sucedió lo que jamás cruzó por su mente.

"Me empezó a hacer caricias indebidas, y yo pensé que esto era normal, que yo le gustaba, porque en ese momento te empieza a tocar a y a decir 'muñequita, qué linda eres, eres un ángel, una preciocidad, nadie te va a tocar más, estás hecha de azúcar."

Marisol también dice que su miedo fue doble en ese momento, primero por lo que pasaba con Joan Sebastian, luego, al imaginar cómo reaccionaría su mamá cuando le contara lo que pasó en camerino.

Repentinamente entró su mamá, recuerda la cantante, y lo peor es que le echó la culpa de lo que sucedía: "Estaba con la falda subida, despeinada, mi mamá me jaloneó y a partir de ese hecho yo cambié mucho, ella empezó a tener conflictos conmigo porque me decía 'que tu vayas a ser coqueta, sexy, pero afuera de aquí, eso es muy distinto', me dijo que no me podía dejar sola ni un ratito".

La joven también recuerda que esa ocasión Joan Sebastian le tocaba la cara, le decía cosas bonitas al oído, entre ellas que le grabaría un disco y que era su ahijada artística: "me hacía caricias que no son correctas, yo le decía que no, que no era correcto, yo pensaba dentro de mí que a lo mejor quería ser mi novio".

Marisol fue elegida en un casting por Joan Sebastian cuando tenía 14 años y según información en su biografía, comenzó su carrera artística al lado de él en la Arena Nuevo Laredo; luego tuvo oportunidad de trabajar junto a Antonio Aguilar y a Pepe Aguilar en sus giras.

En el año 2000, Marisol trabajó en Nuevo Laredo, Texas, USA, en el concurso Miss Telemundo, donde obtuvo el primer lugar, lo que le valió conseguir un contrato como imagen del canal de televisión.

Leer más: Yolanda Andrade CONFIESA por qué su relación amorosa con Melissa Galindo fue "la peor experiencia de su vida"

Y Marisol también estudió en el Centro de Capacitación Televisiva del Canal 2 de Monterrey; respecto a su relación profesional con Joan Sebastian, jamás volvió a verlo ni a trabajar con él, después del acontecimiento del que platicó a Chisme No Like.

Violencia en el fútbol de la Copa Jalisco: jugadores golpean al árbitro