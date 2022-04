"Pensé que solo estaba escribiendo la canción", Suga de BTS protagoniza "That That" junto a PSY

"2022, PSY regresando", expresa el rapero, compositor y productor musical Park Jae-sang, mejor conocido como PSY, de 44 años de edad y originario de Seúl, Corea del Sur. Uno de los Idols más respetados y aclamados del K-Pop, llevó a cabo su nuevo comeback, luego de unos años inactivo como intérprete.

El creador del mundialmente exitoso "Gangnam Style", ha regresado con todo, con un fabuloso nuevo álbum, "PSY 9th", que incluye extraordinarias colaboraciones con Suga de BTS, Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa de MAMAMOO, Crush y Tablo.

La canción principal del nuevo álbum de PSY es "That That", la cual fue producida por Suga, uno de los raperos de Bangtan Sonyeondan, lo cual se dio a conocer unos días antes del esperado comeback. También participa en la letra, composición y los arreglos.

Pero el CEO de la compañía discográfica P Nation, tenía un par de sorpresas para sus fans y para el ARMY de BTS. Una de estas fue, que Suga protagoniza el MV de "That That" junto con él, y para el día del lanzamiento, gran furor se ocasionó al saberse que ambos habían grabado la canción. Un día antes, PSY publicó un teaser en redes sociales, donde se veía a Min Yoongi bailando a su lado, sin embargo, hasta ese momento se desconocía que también interpretaba una parte del rap de este tema.

"That That" tiene un sonido pegadizo; la canción expresa la emoción por el fin de la pandemia, mientras se disfruta del ajetreo de las calles de la ciudad. En el caso del MV, en el lejano oeste.

Una parte de la letra dice:

Tanto tiempo sin vernos

Ha sido como un minuto

Estamos de regreso para reír, llorar, vivir y amar

Volvámonos locos

La pandemia ha terminado

Sí, me siento increíble

Las buenas vibras están regresando

Todo el mundo dice

Sentir dolor por todas partes

Tienen que rascarse esa picazón

Ellos llenan las calles

Amaran este desorden y bulla

De Norte, Sur, Este y Oeste

En Gangnam, Gangbuk

Todos reúnanse, levanten sus manos en el aire

Yo digo 'sí'

¿Puedes sentirlo?

¿Puedes sentirlo?

A tu señal

Preparados, listos, fuera

Eso, eso, eso es lo que me gusta

Siente las buenas vibras bebé

Muévete de izquierda a derecha

De arriba abajo (canta)

A la cuenta de uno, dos, tres, cuatro (canta)

Eso, eso, eso es lo que me gusta

Eso, eso, eso es lo que me gusta, bebé

Eso, eso, eso es lo que me gusta

Eso es como yo.

En un video titulado "mejores amigos con 16 años de diferencia", en referencia a la diferencia de edad entre PSY y Suga, el veterano rapero surcoreano, comentó: "tenemos un dicho en la industria del K-Pop, si la canción está destinada a ser un éxito, se hace en un santiamén".

PSY y Suga de BTS se han convertido en mejores amigos.

Contó que Suga, en un principio, no asumiría un papel tan importante en la canción y en su respectivo MV, sin embargo, paso a paso asumió un rol destacado al escribir un verso, aprender la coreografía y sacarla adelante.

"Para ser honesto, no me he acercado tanto a nadie con quien colaboré", expresó el joven rapero, compositor, bailarín, productor musical e integrante de BTS. "Es porque normalmente no soy del tipo de persona que se reúne con colaboradores en persona". El Idol compartió que PSY quería verlo en persona.

Mientras producíamos, íbamos y veníamos mucho, en serio, no esperaba estar bailando con PSY. Ah...pensé que solo estaba escribiendo la canción.

Por su parte, PSY contó haber conocido a Suga, porque él quería producir su música. "Luego terminó apareciendo en la pista ("That That"), luego terminó aprendiendo la intensa coreografía, luego terminó protagonizando el video musical, pasó, se involucró más y más, profundamente, nuestro Yoongi-ah (risa)".

En otra parte del video "mejores amigos con 16 años de diferencia", PSY resaltó que Suga no es alguien a quien se le pueda considerar únicamente su junior en la música, "también se siente como un amigo para mí.

Yoongi confesó que tratarse de una persona de la industria musical a quien respeta y admira mucho, al principio estuvo nervioso por trabajar a su lado. Posteriormente, sintió que trabajaba con un amigo de la infancia. Esto hizo que el proceso de composición, fuera mucho más divertido, "de alguna manera nos convertimos en mejores amigos".

El MV de "That That" está ambientando en el lejano oeste; en este audiovisual, Suga y PSY tienen un duelo, pero no con pistolas y caminar 10 pasos para ver quien dispara primero, sino un duelo de rap. En otra parte del video, protagonizan un divertido intercambio de bofetadas. Ambos reflejan lo bien que la pasaron durante la filmación.