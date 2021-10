Pensó en retirarse, pero Dios no se equivoca y ahora Luis Coronel da inicio a una nueva etapa

Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, y el cantautor estadounidense Luis Coronel aprendió a través de duros golpes que Dios no se equivoca. El intérprete del Regional Mexicano llegó a pensar en retirarse de la música: "por supuesto, con toda honestidad", expresó en una amena charla con Debate.

La casa disquera en la cual estaba y el mánager que tenía, prácticamente lo tenían atados de pies y manos. "Estuve pasando problemas con una disquera anteriormente, problemas con mis manejadores y ciertas cosas así, no me permitían lanzar música".

Por eso hubo momentos en donde decía: 'voy a dejar de hacer música, voy a dejar de hacer música, voy a dejar de hacer música', no me permitían hacer nada, completamente nada.

Luis Coronel no podía estar ni en escenarios, en el estudio, ni componiendo canciones "porque me iba a terminar perjudicando, sí ha sido un poco complicado, definitivamente, pero gracias a Dios ya estamos libres de todo eso".

El cantante de 25 años de edad y originario de Tucson, Arizona (Estados Unidos), ha comenzado una nueva etapa en su carrera musical y ahora, como también dicen, no tropezará con la misma piedra.

"Me siento ahorita en estos momentos sumamente feliz y agradecido, ahorita soy una persona feliz, por mucho tiempo me ha costado poder serlo, pero estoy en mis mejores etapas, Dios no se equivoca en nada".

Luis Coronel agradecido por todo lo bueno y malo que ha vivido. Foto: cortesía Sony Music México

Ante esto, Luis Coronel lanza su nueva canción "Dios no se equivoca", el primer adelanto de lo que será su nuevo álbum de estudio, disponible en febrero de 2022. Se trata de un tema impregnado con el romanticismo más puro y es interpretado con mucho sentimiento.

"Creo que cada cosa que he vivido, que a pesar de que muchas cosas sí han sido bonitas y muchas cosas también han sido malas, agradezco cada cosa que he vivido, porque Dios no se equivocó en permitirme vivirlo", externó el joven cantante y compositor.

"La razón por la cual lo digo y sí digo que Dios no se equivoca, es porque cada experiencia que yo viví, firmé un contrato sin leerlo y me termina perjudicando años después, el creer en un mánager y todo eso, Dios no se equivoca, porque al fin del día he aprendido a cómo ser, a cómo leer las cosas, he aprendido en todos los aspectos".

Dios no se equivocó en hacerme vivir eso, porque al final del día aprendí, y si me toca otra vez una situación similar, ya no va a volver a terminar en los mismos lugares, aprendí de la manera difícil, pero lo agradezco tanto.

La nueva canción de Luis Coronel fue compuesta por Omar Angulo y es acompañada por la banda sinaloense.

"La banda sinaloense me mueve, me llena, me hace sentir el corazón alegre, me hace sentir feliz, sí le apuesto 100 por ciento siempre a la banda sinaloense, obviamente con un poquito de estilo diferente, algo como juvenil, me mueve mucho el estilo sinaloense, el bailar...para qué te digo".

Luis Coronel renovado y con mayor confianza en sí mismo

Cuando la canción en mención llegó a sus manos y al leer el título de esta, dijo de inmediato: "'quiero este tema', porque en sí cayó en perfecto con lo que estaba viviendo, en que Dios no se equivoca en permitirme tener un nuevo equipo, en quitarme a personas, en hacer música de nuevo, muy emocionado de estar de regreso para poder entregarle música al público".

Luis Coronel tiene casi 10 años de trayectoria. Al mirar a su yo del pasado, se ve como una persona que estaba muy enfocada en querer hacer felices a las personas que estaban a su alrededor y que se sintieran a gusto con su trabajo, "pero en realidad nunca me puse atención en lo que yo quería, creo que a diferencia de todo eso, de dejarme, no saber qué hacer, no pensar, creo que ahora ya estoy muy tranquilo, me gusta realmente ver qué es lo que va a pasar con mi carrera, estudiar, leer, hablar, preguntar, antes no preguntaba nada, ahora hago 20 preguntas para poder saber detalle por detalle".

Tiempo atrás Luis Coronel no creía en sí mismo, "pero ahora la verdad definitivamente creo en mí, creo en todo lo que viene en camino, sé que hay muchas cosas buenas que están por venir y lo hago con mucho amor y cariño para la gente que me ha estado apoyando, que viene siendo el público, ellos fueron los que no me dejaron caer".

Leer más: Kany García abraza su inocencia, camina hacia más valentía y se siente "DPM (De Pxta Madre)"

¡Atención! Se viene lo mejor de Luis Coronel, uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano. Su voz no será silenciada nunca más, lanzará toda la música que nazca tanto desde su alma como de su corazón y todo esto, porque "Dios no se equivoca".