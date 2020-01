Pepe Aguilar a favor de Alejandra Guzmán tras fuerte enojo

Después de que Alejandra Guzmán se enfrentara con la prensa por no dejarla pasar en un aeropuerto y por temor a que la lastimaran ya que estaba recién operada, su colega, Pepe Aguilar decidió hablar sobre el incidente que dio mucho de que hablar ante los programas de espectáculos.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde el cantante se mostró a favor de la rock star quien quería caminar sin ningún problema sobre los pasillos del aeropuerto.

"Nada más quiero decirles a mis queridos amigos, queridos amigos de la prensa que los pasillos de los aeropuertos no son diseñados para hacer conferencias de prensa, entonces ningún artista tiene porque pararse a darles a ustedes respuestas en los pasillos de los aeropuertos, para nada estamos obligados, nadie, Alejandra bien hecho...", dijo Pepe.

Por otro lado los internautas dieron sus conclusiones sobre las declaraciones de Pepe e incluso de su hija Ángela Aguilar quien dijo que se iniciara un movimiento en donde ningún artista realice entrevistas en los aeropuertos, pues para la joven también es molesta dicha situación.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán lanzó un mensaje después del incidente y aseguró que lo único que pide de parte de los medios es respeto, pues para nada le molesta realizar entrevistas.

Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo, escribió Alejandra.