Pepe Aguilar aclara polémica por supuesto despido de colaboradores no vacunados contra Covid-19

Ciudad de México.- El cantante de ranchero, Pepe Aguilar aclaró que no despidió a ninguno de sus colaboradores pero no quererse vacunar contra el Covid-19, sin embargo señaló que si tomó algunas medidas al no permitir que lo acompañaran en su gira por los Estados Unidos.

Esto luego de que el paso 18 de julio, el mayor de la dinastía Aguilar, asegurará que primero esta su salud y la de su familia ante el Covid-19 que el permitir que alguno de sus colaboradores no vacunados lo acompañe en sus presente naciones.

Así lo aseguró el intérprete de "Prometiste" y "Directo al Corazón", en un video publicado en redes sociales en el que respondió a diversas publicaciones periodísticas que desinforman la noticia o exponen un problema que no existe.

En este sentido hablo respecto a las vacunas de Covid-19, pues señaló que, si bien respeta la decisión de cada individuo en aplicarse la vacuna, respondió que a todas aquellas personas que así lo deciden pues aseguró que el no hacerlo es una total "irresponsabilidad", que afecta a todos pues señaló que a través de ello muchas personas han muerto y seguirán muriendo por ello.

Señaló que algunos de sus colaboradores no se han aplicado la vacuna por lo que tomó medidas extremas al no permitirles el ingreso a su casa, así como el de no acompañarlo a sus giras pues señaló que lo primero es su salud.

"Hay gente en mi organización, que tampoco está de acuerdo en vacunarse. ¿Y qué crees que les va a pasar?; pues les voy a tener que dejar en su casita, hasta que se vacunen. Mientras no se vacunen no pueden trabajar conmigo, nadie que no esté vacunado puede trabajar conmigo", mencionó el cantante en una publicación de Instagram.

En respuesta a algunas notas periodísticas que señalan el supuesto despido, el cantante de ranchero aclaró que nunca dijo que despediría nadie, solo que no lo podrían acompañar en sus giras, según lo dicho por él en una entrevista para Grupo Fórmula.

"Nunca dije que lo iba a despedir, sólo que no podría participar en la gira de Estados Unidos porque teníamos que dar un ejemplo. Él (trabajador no vacunado) es una persona que quiero mucho y es parte del show desde hace 25 años", compartió de padre de Angela Aguilar.

Detalló que esa persona es alguien muy querido, quien tiene sus propias creencias acerca de la vacuna, por lo que se quedó en casa y se perdió la gira.