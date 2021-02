Pepe Aguilar asegura que la comida de rancho es la mejor del mundo

Pepe Aguilar de 52 años de edad vuelve a dar cátedra de que en el rancho se come mejor y es que a pesar de que el cantante de música regional mexicana, vive en Estados Unidos, cada que tiene tiempo libre se lleva a toda su familia a Zacatecas donde se la han pasado la mayor parte de la pandemia disfrutando diversos platillos dignos de un rancho en El Soyate.

Resulta que Pepe Aguilar compartió un video desde su canal de YouTube donde presumió los platillos que preparan desde que desayunan, hasta la hora de la cena, por lo que más de uno de sus fans quedó fascinado por como es la alimentación de la familia Aguilar cuando está en México, incluso Pepe Aguilar señaló que la comida es mejor con leña y manteca que cualquier otra cosa.

En el video se puede ver a Pepe Aguilar junto a toda su familia desde El Soyate donde preparan no solo comida mexicana, sino americana, además se encuentran en el campo abierto preparando los alimentos, pues querían que todo fuera muy campirano, algunos de los platillos que hicieron fueron huevos estrellados, papas fritas, frijoles, gorditas con huevo y chile colorado, además de tocino platillos que disgustó al máximo el cantante.

La comida en ese entonces pues era otra, cuando comíamos entre los vaqueros y ellos compartían la comida que les enviaban de su casa a no pues que chulada ahí aprendí realmente a saber lo que es la comida de rancho, dijo Pepe Aguilar en su vlog 262 donde cada vez más el padre de Ángela Aguilar se desenvuelve más en el mundo de los youtubers donde sus hijos también son parte.

"Me encanta la forma de pensar de Pepe, porque aunque tenga todo el dinero del mundo, sabe apreciar lo delicioso que es una verdadera comida de rancho, Eso es ser mexicano de deberás", "Que orgullo y felicitó a Pepe que no se olvida de donde viene mexicano no como otros brincan el charco y ya no quieren ni comer nopalitos y ni se acuerdan de donde vienen bendiciones y linda familia", le escriben a Pepe Aguilar.

Y es que Pepe Aguilar tiene esa tradición de comer tan delicioso gracias a sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre quienes eran de buen diente, por lo cual el intérprete de Miedo les inculcó a sus hijos como se debe desayunar cuando van a su querido Zacatecas donde se la pasan muy bien, pero eso no es todo.

Otra de las cosas por las que Pepe Aguilar es admirado es por compartir la comida con todos los trabajadores de su rancho, pues el desayuno que se hace cada mañana es un enorme banquete, donde las gorditas y el café no pueden faltar, pero eso no es todo, pues el cantante siempre trata de que su gente tenga lo más indispensable.

Pepe Aguilar también es considerado un excelente padre de acuerdo con sus fans, pues el amor que siente por sus hijos siempre se nota en cada transmisión que realiza, además les ha enseñado las tablas para que sean grandes en la industria musical, por lo que millones quedan fascinados por el trato que les da.

Cabe mencionar que Pepe Aguilar ya está desesperado por regresar a los escenarios, por lo que sus fans muy emocionados esperan que traiga nueva música, o que por lo menos realice una colaboración con algún artista de su talla, pues eso sería espectacular de acuerdo con sus fieles seguidores.



