Pepe Aguilar como una fiera defiende a Ángela Aguilar de críticas

Después de que Ángela Aguilar tuviera una exitosa interpretación del Himno Nacional que entonó en la pelea del Canelo, su carrera se ha vuelto cada vez más popular y reconocida, pues el talento que tiene la chica es arrasador, prueba de ello fueron los miles de mensajes que recibió por parte de sus fans.

Pero como cualquier famoso Ángela fue criticada por los famosos haters quienes no estuvieron muy de acuerdo con la interpretación de la cantante, por lo que de inmediato su padre Pepe Aguilar la defendió a capa y espada, pues considera que su hija hizo un excelente trabajo en su gran debut.

"En el celular le grabe el tono en el que tenía que entrar", dijo Pepe Aguilar para Sale el Sol, quien fue el que ordenó como debía entrar Ángela cuando empezara a cantar, pues como todos saben el gran maestro de la joven es su famoso padre, quien ha guiado a todos sus hijos por igual.

Además Ángela quien estaba en la entrevista dijo que no se siente mal por su interpreación, pues fue todo lo contrario ya que es un éxito más a su corta carrera la cual ha despuntado demasiado durante estos dos últimos años.

"Yo me sentí la verdad muy muy contenta, muy feliz, fue una gran oportunidad y estoy muy agradecida con el Canelo y con todo el mundo estoy super feliz me siento muy contenta yo soy la tercera en hacer esto porque Leonardo ya lo hizo, mi papá ya lo hizo ahora me tocó a mi que bueno que todo salió super bien y nada más felicidades al Canelo", dijo Ángela en la entrevista.

Mientras tanto los fans volvieron a felicitar a la sencilla Ángela por su gran logro.

"Cantó bello!! Mejor qué los anteriores, siendo la mas pequeña", "Esta niña está hermosa y quien le diga que esta fea solo es por envidia ya quisieran tener ese cuerpo ese pelo y esa voz...", le escribieron los internautas.