Pepe Aguilar comparte fotografía junto a sus cuatro hijos desde Tayahua, Zacatecas

José Antonio Aguilar, mejor conocido como Pepe Aguilar, compartió en sus redes sociales una fotografía junto a sus cuatro hijos: José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. Desde hace ya un tiempo el gran exponente de la música mexicana, no compartía un adorable retrato familiar junto a todos sus retoños.

Pepe Aguilar, hijo de los fallecidos íconos de la música mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre, aparece en dicha fotografía con sus cuatro hijos junto a una represa en el poblado Tayahua, perteneciente al municipio de Villanueva, Zacatecas. En dicho poblado (ubicado a siete kilómetros del rancho El Soyate, el que fuera hogar de sus padres) la familia Aguilar tiene una hacienda.

"Aquí mis cuatro hijos humanos y uno perruno, feliz sabadito. Puro Zacatecas, familia, tradición", escribió Pepe Aguilar en su post. "Ya se extrañaba ver en fotos recientes al primer hijo", "están igualitos a ti, sobre todo los hombres se parecen más, y Angelita está igualita a tu mamá la señora Flor, hermosa foto", "hermosa familia", "mis favoritos", "que hermosa familia tiene usted Pepe Aguilar ❤️❤️❤️" y otros más, son los comentarios de parte de sus seguidores.

José Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar, es fruto del primer matrimonio que tuvo Pepe con la también cantante Carmen Treviño. Al tiempo de que se divorciaron, el integrante de la Dinastía Aguilar conoció a Aneliz Álvarez-Alcalá, con quien contrajo matrimonio en 1997 y procreó a sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar, siendo los últimos dos quienes han seguido sus pasos musicales.

En un anterior post el tío de la también cantante Majo Aguilar, compartió con sus miles de seguidores el reencuentro que habían tenido sus cuatro hijos. "Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así, no hay fecha que no se llegue. Familia, amor incondicional", expresó.

Como muchos recordarán el hijo mayor de Pepe Aguilar, José Emiliano, en el 2017 tuvo problemas legales al ser detenido (el 14 de marzo) por autoridades estadounidenses y ser acusado de tráfico de personas. Fue condenado a tres años de libertad condicional por intento de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos desde México, además tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares y estar seis meses de rehabilitación en un centro contra las adicciones.

El arresto del nieto de Flor Silvestre se llevó a cabo en el paso fronterizo de San Ysidro, que separa las ciudades de Tijuana y San Diego. Agentes fronterizos encontraron a cuatro indocumentados en la cajuela del auto que conducía José Emiliano Aguilar; dichos agentes descubrieron el "cargamento humano" cuando un perro adiestrado olfateó el auto durante una inspección en el paso fronterizo.

En su momento se supo que en la cajuela había cuatro ciudadanos chinos, dos hombres y dos mujeres, quienes habían pagado al hijo de Pepe Aguilar entre tres mil y seis mil dólares cada uno si lograban ingresar a Estados Unidos. Ante la delicada situación legal de su hijo, el cantante contrató al abogado Jeremy Warren para representar a José Emiliano en el caso que escandalizó al mundo del espectáculo nacional e internacional.

"Soy una buena persona; tomé una mala decisión", expresó José Emiliano al juez, antes de conocer su condena. El juez federal Anthony J. Battaglia instó al hijo del cantante a que "tuviera cuidado, se mantuviera sano y sobrio" y que tomara en consideración a toda la gente que perjudicó con su mala decisión.