Pepe Aguilar comparte imagen de la niñez de Ángela Aguilar y pide a sus fans no perder el tiempo

México. El cantante Pepe Aguilar, hijo de los también cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar, ambos ya fallecidos, no deja de estar en contacto con sus fans en redes sociales y los sorprende ahora con una fotografía de la niñez de su hija Ángela Aguilar, además les pide que aprovechen el tiempo lo más que puedan y jamás lo pierdan en cosas que no valen la pena.

Pepe Aguilar, cantante de temas como El autobús y Miedo, comparte en Instagram una fotografía que le fue tomada a su hija Ángela cuando quizá tendría aproximadamente entre cuatro y cinco años de edad; en la toma posa de perfil y sonríe.

Y que Pepito me convence de pasar a saludarlos y de recordarles el nunca olvidar a su niño interno. La vida es tremendamente corta, cada momento irrepetible. Así que Pepito y yo les tenemos un pequeño mensaje, no pierdan el tiempo en caprichos y dramas "egoicos" y si no te gusta tu mundo y lo quieres cambiar, empieza por cambiarte a ti mismo."