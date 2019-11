Pepe Aguilar comparte un sabio consejo para Yuridia

Tras un contratiempo que vivió con una reportera del programa Ventaneando en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, Yuridia confesó a sus fans padecer "fobia social" y que además se retiraría de los escenarios. "Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien, obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir", manifestó la cantante el pasado fin de semana.

Pepe Aguilar realizó un Instagram Live donde habló sobre las declaraciones de Yuridia, mandándole un sabio consejo a su colega artística. "Yo le quiero decir a Yuridia que entre más importancia se le da a cosas que no tienen importancia pues más sufres, es un juego".

Yuridia, no tiene uno por qué tomársela tan en serio la vida, especialmente esta vida, se trata de espectáculo por amor de Dios,

"No estamos curando el cáncer, no se van a morir millones de personas, no vamos a arreglar el cambio climático, espectáculo".

Pepe Aguilar, quien tiene muchos años de trayectoria artística, pidió a Yuridia enfocarse solamente en su carrera musical y dejar de lado las habladurías que ciertos medios de comunicación se la pasan haciendo.

Lo que quiere es escándalo, no se la compres, relájate, haz lo tuyo, que te valga madre, sinceramente, y ya no pasa nada.

"Señorita, no se preocupe y siga cantando así de bonito y no se la tome tan en serio y cuando quiera echamos una platicada".