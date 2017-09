Pepe Aguilar dice esto a su hijo, a horas de su sentencia

José Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, se encuentra a unas horas de saber la decisión que la ley tomará respecto a él, tras haber sido acusado de tráfico de indocumentados en Estados Unidos.

Pepe, su famoso papá, en su reciente concierto ofrecido en Tijuana, abrió su corazón y dice lo que siente ante la difícil situación que atraviesa su hijo, quien es originario de esa ciudad.

Externa mensaje a quienes serán papás:

Y pensando en su hijo José Emiliano, expresa ante sus fans lo que siente ahora que está a punto de recibir sentencia por lo que supuestamente hizo.

Lo que Pepe expresa a su hijo y público, puedes verlo a partir de 39 minutos del video:

El problema.

José Emiliano Aguilar, de nacionalidad estadounidense y quien continúa su proceso en libertad tras pagar una fianza de 15 mil dólares, fue detenido el pasado 14 de marzo (2017) en el puesto fronterizo de San Ysidro, California, cuando en compañía de otra persona trató de ingresar a Estados Unidos metidos en el baúl del vehículo que conducía a cuatro ciudadanos chinos que no tenían permisos de entrada.

En la acusación, los ciudadanos chinos, de los cuales dos se dirigían a Los Ángeles y los otros dos a Nueva York, dijeron haber aceptado pagar entre “3.000 y 60.000 dólares” si lograban ingresar a Estados Unidos.

El primogénito de Aguilar debería presentarse el pasado 14 de agosto ante el juez de distrito Anthony J. Battaglia en la corte de San Diego para recibir su sentencia, pero será hasta las primeras horas de este 5 de septiembre cuando se de la decisión final.

Le expresan su apoyo.

Los seguidores del cantante lamentaron la noticia, desde que se dio a conocer, y esto fue algo de lo que le dijeron en su momento:

Se supo en todo el mundo.

De acuerdo al programa "Hoy" , Bernard G. Skomal, magistrado del distrito de California, expidió un documento autorizando la liberación de José Emiliano Aguilar con varias condiciones.

Al hijo de Pepe Aguilar, "El astro de la música ranchera", le fue retirado desde marzo pasado el pasaporte para que no pueda salir del territorio estadounidese, y trascendió que debería permanecer en el domicilio de su madre el tiempo que duré el proceso de su juicio.

Pepe habló de su hijo, en Facebook...

El cantante, en una transmisión por Facebook, en marzo pasado, agradeció a quienes se han manifestado a él y su familia con solidaridad, y dio su punto de vista sobre el problema que enfrentó en lo ya citado.

"La postura de mi familia es cien por ciento de solidaridad con Emiliano. Estamos con él en corazón y alma. A veces se equivoca uno en la vida...Nunca me he apoyado en el escándalo, no ha sido mi estilo ni lo será. Emiliano tiene casi 25 años de edad, y siento que nadie debe estar por encima de la ley. Creo en mi hijo, no es un delincuente, y seguramente así lo probará en su juicio...".