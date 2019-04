Pepe Aguilar es atacado por preferir a Ángela Aguilar; él responde

En redes sociales comenzó una guerra entre usuarios y el cantante Pepe Aguilar a quien atacaron supuestamente por preferir a Ángela Aguilar que al resto de sus hijos, por lo que les respondió por medio de un en vivo en Instagram.

"Como ustedes saben perfectamente bien lo que estoy pensando y que hijo es mi preferido, pues entonces no les tengo que decir nada verdad que van a saber hombre por el amor de Dios...", expresó.

Dicha controversia inició luego de que Ángela Aguilar le dijera a su padre que varios internautas comentaron que ella solo sale en las fotos y en las convivencias con su padre, dejando por un lado a Aneliz, Leonardo y Emiliano.

"A ver si nos sacamos muchas fotos juntos es por que se me acerca más que los otros gueyes pero precisamente la persona o las personas que dicen eso estoy segurísimo que no tienen hijos, por que si tuvieran hijos no dirían esas tarugadas", respondió Pepe.

Por si fuera poco el también compositor dejó bien claro que el cariño que siente por sus cuatro hijos es el mismo y eso no lo cambiara nadie finalizando la transmisión.

"Se darían cuenta que todos los hijos los quieras igual, todos son diferentes pero el cariño por los hijos es el mismo no manchen por lo menos en mi caso de los cuatro", aseguró Pepe Aguilar.