"Pepe Aguilar es mi jefe", cuando Gussy Lau mencionó el porqué no andaría con Ángela Aguilar (VIDEO)

El compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, confirmó su relación amorosa con la cantante Ángela Aguilar (15 años menor que él), luego de que se viralizaran unas imágenes de ambos en redes sociales. En una Instagram Live que llevó a cabo con Chamonic, el ganador del Latín Grammy mencionó que estaba saliendo con la hija de Pepe Aguilar desde febrero pasado.

A raíz de esto, en redes sociales fue "revivido" un video donde Gussy Lau explicaba su motivo para no andar con Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, íconos de la música ranchera y de la época de oro del cine mexicano.

En las stories de su cuenta en Instagram, el compositor sinaloense, de 33 años de edad, realizó una dinámica de preguntas incómodas. Uno de sus seguidores le cuestionó si andaría con la llamada "Princesa de la música mexicana", de 18 años de edad.

Gussy Lau respondió que no andaría ni con Ángela ni con Aneliz Aguilar, y si fuese mujer, tampoco con su hermano Leonardo, por una simple y sencilla razón: ¡su papá Pepe Aguilar!

Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros, le llegas a hacer algo tú a alguno de sus hijos, cállate, te pega un ching...

¿Por qué Gussy Lau dijo que Pepe Aguilar es su jefe? Unos meses atrás, el también cantante sinaloense firmó con Machin Records, el sello discográfico del intérprete de temas como "Prometiste", "Por mujeres como tú", "Miedo" y muchas más.

Cabe mencionar que Gussy Lau es el compositor de la canción "Ahí donde me ven", interpretado por Ángela Aguilar, incluido en su álbum de estudio "Mexicana enamorada".

Sobre las imágenes que viralizaron en redes sociales, las cuales confirmaron su relación, René Humberto Lau Ibarra le contó a Chamonic haber compartido un video en su close friends (amigos cercanos o amigos íntimos), una función de Instagram que permite a los usuarios compartir sus historias, con un grupo más reducido de personas, donde estaba bromeando con Ángela.

"Yo lo subí a mis close friends, alguien se lo enseña a alguien, ese alguien a otro, se hace viral, nadie hizo declaraciones, pero empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces".

Uno de sus "amigos", tomó un screenshot de dicho video y lo filtró en redes sociales. "Todo era privado (su relación) hasta esto, hasta el pin...screenshot que un "amigo" mío tomó".

Leer más: Majo Aguilar consuela a Ángela Aguilar, luego de que Gussy Lau la traicionara y revelara su relación

Por su parte, Ángela Aguilar dejó entrever sentirse traicionada por Gussy Lau, por haber publicado dichas imágenes, cuando habían acordado mantener su relación en privado. En sus redes sociales expresó, "me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco".