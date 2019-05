Pepe Aguilar habla del legado de su padre Don Antonio Aguilar

Antonio Aguilar dejó un inmenso legado no solo como arista sino también como ser humano. En su vlog Pepe Aguilar habló de las virtudes de su progenitor, en conmemoración del Centenario del Natalicio del llamado "Charro de México".

"Yo creo que el legado de Don Antonio, más que económico, material, más que sus discos, sus películas que definitivamente son un gran legado, pero más que eso, yo creo que su educación, su manera de pensar, su visión", señaló Pepe Aguilar.

Su libertad, yo creo que es el mayor legado que nos pudo haber dejado, que me pudo haber dejado, el ser libre.

En una parte del video compartido en su canal de YouTube, habla de la bella historia de amor de sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y como el "Charro de México" le construyó un santuario en simbolo de su amor, el rancho El Soyate (ubicado en Zacatecas).

"Me dio tanta felicidad, me hioz tan feliz, Dios me lo dio", expresó Doña Flor Silvestre de manera muy nostálgica.

“Don Antonio Aguilar no sólo fue un gran artista, sino como padre puedo constatar que fue ejemplar y muy amoroso. Su legado más importante fue y es su familia, seguimos celebrando los 100 años de Don Antonio Aguilar", manifestó Pepe Aguilar en un post en Instagram.