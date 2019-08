Pepe Aguilar insultado en redes por supuesto maltrato animal

Pepe Aguilar se encuentra en el ojo del huracán luego de publicar una foto de su lujoso caballo, pero no se llevó varias criticas por el majestuoso ejemplar sino por haberlo tatuado, por lo que se le fueron encima los usuarios tachándolo de maltrato animal.

Resulta que Pepe quiso que su caballo llevará una insignia que representara México, por lo que plasmó en el animal el águila de la bandera mexicana en su parte trasera, lo que molestó a las redes sociales, pues no les pareció para nada correcto la acción que cometió el cantante quien escribió lo siguiente.

"Este es de los que más me han gustado hasta el momento. Con @robtheoriginal estamos viviendo algo que a muy pocos seres humanos les ha tocado vivir en la historia. El nacimiento de una nueva forma de expresión artística. Y me tocó la fortuna de vivirlo de cerca y de poder contribuir con mi granito de arena para que eso suceda. Gracias Rob...", escribió Pepe Aguilar.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 44 mil likes y varios comentarios de todo tipo.

"Ya deja de rallar los pobres animales porque no te rallas tú", "Me imagino que tendrán que anestesiar al caballo", "No manchen como lo van a anestesiar o equis cosa si no le están haciendo nada que lastime al caballo", le escribieron a Pepe.



Recordemos que Pepe Aguilar ha creado todo un imperio a lado de sus hijos, quienes llevan la música en la sangre al igual que su abuelo Antonio Aguilar, quien es parte de la música ranchera clásica de México.

Una de las integrantes de la familia que ha dejado a todos con el ojo cuadrado por su extraordinario talento es la pequeña Ángela Aguilar de quince años, que a hecho apariciones en los festivales de música más importantes, como los premios Grammy donde fue nominada.



Por si fuera poco Ángela Aguilar cada día sigue dando que hablar y no por sus escándalos sino por su música que cada día cobra fuerza en las estaciones de radio y plataformas digitales, convirtiéndose en la nueva promesa de la música regional mexicana.

