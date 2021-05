Pepe Aguilar molesto ante error de Ángela Aguilar al entonar el Himno Nacional: "claro que la regó"

Ángela Aguilar fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Canelo vs Saunders, que se llevó a cabo la noche de ayer sábado en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en la ciudad de Arlington, Texas. Aunque la hija de Pepe Aguilar no desafinó y no se equivocó en la letra, usuarios de redes sociales la criticaron por la manera en la cual llevó a cabo su interpretación.

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre entonó el Himno Nacional Mexicano de una manera muy lenta y según usuarios de redes sociales, lo "agringó" al querer supuestamente interpretarlo como lo han hecho varios famosos con "The Star-Spangled Banner", el Himno Nacional de Estados Unidos. Incluso, a través de Twitter han pedido a la Secretaría de Gobernación (Segob) sancionar y multar a Ángela.

En su cuenta de Instagram Pepe Aguilar compartió un video donde habló sobre esta polémica de su hija Ángela de 17 años de edad. "Sí hubo un error, claro que la regó", expresó el cantante de música mexicana, señalando que dicho error no era para "fusilar" a su hija, "pero sí la regó".

La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de 'slow me down', ¿ok?, pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando.

Asimismo el papá del también cantante Leonardo Aguilar, manifestó que Ángela no modificó el Himno Nacional Mexicano para entonarlo como si fuera el Himno Nacional de Estados Unidos, "sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente".

Explicó que cuando Ángela Aguilar salió al escenario los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de su hija "ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencias vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso".

