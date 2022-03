Pepe Aguilar responde si le gustaría convertirse ya en abuelo y sorprende a sus fans

2México. El cantautor Pepe Aguilar es cuestionado en el programa Despierta América respecto a si le gustaría pronto convertirse en abuelo y con su respuesta sorprende a fans en redes sociales y periodistas también.

En reciente encuentro con medios de comunicación, Pepe Aguilar fue sorprendido con una pregunta inesperada respecto a si le gustaría ya que uno de sus cuatro hijos lo hiciera abuelo.

“Que la boca se te haga chicharrón, en ese momento no sé ni que es esa palabra”, contestó de entrada Aguilar, hijo de los fallecidos cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

“Lo que va a suceder, sucederá. Entonces en el momento que ellos quieran dar ese paso no me van a preguntar, ni el novio, ni la novia me va a decir”, continuó diciendo el famoso cantautor de temas como El autobús.

Foto de Instagram

José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar son los cuatro hijos de Pepe Aguilar, todos ya mayores de edad y de los cuales los dos últimos se dedican al ambiente musical, como lo hace él.

Pepe Aguilar siempre ha apoyado a sus hijos en todo en la vida, pero musicalmente se ha enfocado más a Ángela y a Leonardo, que son quienes han mostrado desde su niñez gusto por querer hacer lo mismo que él: música.

Pepe y sus hijos forman parte de la llamada Dinastía Aguilar, la cual comenzó décadas atrás su señor padre Antonio Aguilar, quien murió en junio de 2007 a la edad de 88 años y tras su muerte dejó un gran legado artístico.

Pepe siempre ha estado también involucrado con la música, de hecho desde su juventud cuando se inició con un grupo de rock, pero después se inclinó por la musica mexicana, esto tras participar en la película de su papá Antonio Aguilar titulada El hijo de Lamberto Quintero.

En recientes declaraciones a medios de comunicación, Pepe Aguilar también ha manifestado que contempla producir la bioserie de la vida de sus famosos padres, proyecto que tiene en mente desde años atrás y espera hacerlo realidad durante 2022.