Pepe Aguilar revela la enfermedad de su hijo Emiliano

Luego de que el hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar librara la cárcel tras ser acusado de tráfico de indocumentados, el cantante confirmó que el joven padece de un problema neurológico.

En entrevista con el programa de Univisión de El Gordo y La Flaca, Pepe Aguilar dijo que su hijo sufre de trastorno bipolar y explicó que a pesar de no estar en prisión, el joven de 25 años de edad, tendrá que pasar seis meses en un centro de rehabilitación.

“Mi hijo tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía y que le provocaba cambios de humor, habría que ponernos en sus zapatos para ver qué tanto le afectan a él esos cambios. No tiene una situación de paranoia o esquizofrenia ni alucinaciones, pero es un problema que hay que tratar y en la cárcel eso no se trata”.

El cantante mexicano se defendió de las críticas por la sentencia y dijo que no es cualquier cosa:

“Estar seis meses en una casa sin poderte salir, traer un grillete en el pie, tener a tu oficial como ángel de la guarda, tampoco es cualquier cosa, no puede salir del país, no puede ir a México, realmente no es una ‘manazo’, sí está todo el peso de la ley detrás de él, la única diferencia es que no está en la cárcel, pero entra así (de inmediato a prisión) si la riega”.

Pepe Aguilar también confesó que gracias a que la familia estuvo unida, el juez tomó su decisión:

“La mayor parte de gente que sentencian no va ni un solo pariente a verlos, no les interesa, quieren alejarse lo más posible, acá este muchacho tenía un sistema de soporte que hasta el juez hizo alusión a eso y le dijo (a Emiliano): ‘Mira gran parte de la decisión que estoy tomando ahorita es por esas personas que están atrás de ti (tu familia) porque yo sé que ellos te van ayudar a ser una buena persona'”.

Hijo con abs (Emiliano) Y padre orgulloso. Va a andar al rato en el Telmex. Y busca novia. ;-) Una publicación compartida de Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficial) el 15 de Jun de 2013 a la(s) 2:15 PDT

Por eso Pepe Aguilar reiteró que la sentencia no fue porque él es famoso: “No es una cuestión artística, no es una cuestión de influencias, es una cuestión de amor y que tiene gente que lo ayuda”.

Cabe destacar que el joven deberá cumplir tres años de libertad condicional y seis meses en rehabilitación, por el delito que cometió.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, José Emiliano confesó que no se detuvo a pensar en las consecuencias ni a quién podría dañar con sus acciones, sin embargo, le sorprendió que su familia lo apoyara en todo momento, sobre todo porque estaba distanciado de sus padres.

“Lo hice sin importarme el dolor que iba a causar. No me importó nada, en el momento que me fui a la cárcel pensaba que mi familia no iba a estar ahí”.