México. Pepe Aguilar revela por qué motivo se niega a sacar un libro biográfico de su familia. En entrevista con el programa Hoy, el cantante confiesa que tiene en manos dicho proyecto desde años atrás, pero no se decide a sacarlo a la luz.

Pepe Aguilar, cantante de éxitos musicales como Miedo, dice que uno de los motivos por los cuales no querría sacar el libro es por temor a que conozcan muchas verdades e información que quizá afectaría a otras personas.

“Yo creo que no se la van a acabar cuando salga ese libro autobiográfico, nada más que yo tengo que estar retirado porque si no, después de salir ese libro a lo mejor no me dan chance de cantar”, señala Pepe, quien además es compositor y productor musical.

Sin duda alguna, dicho libro generaría todo tipo de comentarios por su contenido y sería bastante controversial, sentencia Pepe.

“No voy a hablar mal de nadie, pero sí cosas muy interesantes que me sé, entonces, cosas controversiales, y me gusta la controversia, como ustedes saben, en el sentido de no los chismes, sino decir la verdad”, refiere también a Hoy.

Pero los fans de Antonio Aguilar, su padre fallecido a los 88 años de edad durante 2007, y de él mismo, piden en redes sociales la bioserie de su famoso padre originario de Zacatecas, y él responde a esto:

"La voy a hacer yo, y se acabó, nada más que es una serie bastante cara, que por favor ocupo de quien le quiera entrar con la lana”.

Pepe Aguilar nació en 1968 en San Antonio, Texas, mientras sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre estaban de gira, y según información en su biografía se crió en Zacatecas.

Pepe tuvo su debut como cantante cuando tenía tres años de edad en un concierto de su padre en el Madison Square Garden de Nueva York, USA, y desde entonces dio muestra de su talento y gusto por los escenarios.

En sus adolescencia y parte de juventud, Pepe se abrió camino en el género del rock e incluso tuvo su banda llamada Equs, y su trayectoria musical comenzó en 1989 con sencillos para su debut en el cine con la película El hijo de Lamberto Quintero, protagonizada por su papá.

En 1990 Pepe Aguilar da a conocer un disco con tambora, luego los volúmenes 2 y 3 y desde entonces no pudo "despegarse" del regional mexicano, donde se ha consagrado como uno de los talentos con raíces mexicanas más famosos de los últimos años.