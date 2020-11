Pepé Aguilar. Mi madre murió tranquila, se fue como las grandes como se lo merecía y sin dolor

Pepe Aguilar de 52 años de edad, causó revuelo por mostrarse tan fuerte y dar las gracias, no solo a sus millones de fans, sino a los medios por acompañarlo en la última despedida de su madre, Flor Silvestre de 90 años de edad, quien murió esta semana, pero lejos de ver a un hijo devastado sacó la fortaleza de los Aguilar para hablar.

Era toda una diva, de que era una señora que se podía dar el lujo, de exigir o no y lo que exigía ella era, pues era nada más estar con su familia, era una persona muy sencilla y muy profesional tan es así que ella me enseñó esto ella y mi padre me enseñaron que el show debe continuar, dijo Pepe Aguilar en Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pepe Aguilar también confesó que nunca dudó en decirle a su madre y mucho menos a su padre Don Antonio Aguilar que los amaba, por lo que invitó a sus fans para que no se quedaran con las ganas de decirle a sus seres queridos que los quieren, pues es algo que le inculcaron sus padres considerados una leyenda de la Época de Oro del cine mexicano.

La vida sigue y quien mucho de verdad a sus seres queridos, o sea no sé si los quieran o no los quieran, perdón lo que les iba a decir ese es su problema si los quieran díganselo a mi madre yo me canse de decírselo especialmente en estos últimos años, porque mi madre pues era una persona ya con edad avanzada, dijo Pepe Aguilar en una entrevista.

Otra de las cosas en las que Pepe Aguilar hizo contexto es que está agradecido con Dios y la vida, por haber tenido una madre como la legendaria Flor Silvestre, quien fue considerada como "señora de señoras", hasta el día de su muerte, pues era una señora de respeto como han dicho los demás miembros de la dinastía Aguilar.

Le agradezco infinitamente a Dios por haber dado una madre como la que me dio por tantos años y me quede con las ganas de que viera el especial de el día de hoy, no le enseñe nada, porque quería que viera todo el programa completo, era mi fan número, le hubiera gustado mucho, pero bueno ojalá a ustedes les guste, dijo el artista.

Para quienes no lo saben Pepe Aguilar se encargó de Flor Silvestre hasta los últimos instantes de su vida, pues desde la muerte de Antonio Aguilar, ella se fue a vivir con el cantante quien siempre la llevó a todas sus giras, pues nunca quiso que la muerte de su esposo la desanimara a pesar de que en entrevistas del pasado Flor Silvestre dijo que no superaba aún la muerte del cantante.

Tras las declaraciones del interprete de Miedo, los fans no dudaron en mandarle las condolencias una vez más a Pepe Aguilar, quien prometió en el sepelio de Flor Silvestre que siempre mantendrá unida a su familia, ya que así lo hubiera querido sus padres quienes siempre fueron muy amorosos.

"Agradece a Dios el haberla tenido tantos años junto a ti, agradece a tu mami el privilegio de vivir, de educarte, de tener una familia tan unida, agradece tanto y tanto amor", "Dios te de Fortaleza a ti y a tu familia Dios los proteja siempre y los abrace Mucho y le dé el consuelo que necesita su corazón", "Lo siento en el alma,Dios esta con tu familia se les quiere", le escribieron a Pepe Aguilar.

Aunque Pepe Aguilar señaló que su madre murió como las grandes de manera repentina y sin dolor, recalcó que su médico y al parecer su enfermera personal la ayudaron en todo momento razón por la cual les mandó todas las bendiciones por su gran labor.