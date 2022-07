Pepe Cabello, la persona que difundió el video de la agresión a Mónica Dossetti, cuenta su versión

En redes sociales fue difundido un video que muestra la agresión física que sufrió la ex actriz de telenovelas Mónica Dossetti, por parte de su hermano José Dossetti, quien durante una discusión intentó asfixiarla. Esta fuerte escena, que ha causado mucha conmoción, ocurrió en el actual hogar de quien participó en melodramas como "El premio mayor" o "Hasta el fin del mundo", en Tepoztlán, estado de Morelos, México.

Pepe Cabello, quien formó parte del equipo del productor Emilio Larrosa y Paco Stanley en Televisa, fue la persona quien divulgó el video que muestra la agresión que sufrió Mónica Dossetti.

En una entrevista para el show "Venga la alegría" de TV Azteca, contó que es vecino de los hermanos Dossetti y es testigo de sus constantes discusiones. "Yo soy su vecino, él (José) vive en la casa uno, ella en la dos y yo vivo en la casa tres".

Hace unos meses, Mónica Dossetti se mudó de Puebla, donde vivía con su mamá, a Tepoztlán, Morelos. En la casa que habita, Pepe Cabello puso un sistema de vigilancia, pues la ex actriz padece esclerosis múltiple, motivo por el cual, se retiró del medio del espectáculo en el 2015. "El sistema de vigilancias es mío, el momento en el que empiezan las discusiones, esta cámara detecta ruidos y movimientos, y te lanza alertas de que algo está pasando".

Cabe mencionar que esta agresión ocurrió el pasado 20 de mayo. Cuando José y Mónica Dossetti comenzaron a discutir, el sistema de vigilancia le emitió una alerta a Pepe Cabello. "Cuando enfocó lo que está pasando, veo que están comenzando a gritar, que ya era común que se gritaran los dos, o sea, ese pleito se venía casi desde que llegó ella".

De acuerdo con Pepe Cabello, la ex actriz estaba muy a disgusto y gritaban, pero nunca llegaban los golpes, "hasta ese día que sucedieron las cosas".

Tras la agresión, Pepe acudió con los familiares de Mónica para tomar medidas al respecto y garantizar su seguridad, sin embargo, no obtuvo una respuesta positiva. "Les mandé el video para que vieran lo que estaba pasando, esa cámara era para vigilarla a ella, sabía que estaba esa cámara, quedaron que en dos semanas iban a ir por ella, y nunca fueron".

En el video que se dio a conocer en redes sociales, José Dossetti amenaza con quitarse la vida, "vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura, ese era el miedo de la familia y también era mi temor de que pasara una tragedia".

Al ver que los familiares de Mónica Dossetti no hacían nada ante lo ocurrido, Pepe Cabello tomó la decisión de filtrar el video, "lo que hice fue denunciar anónimamente primero para que actuaran".

En la entrevista para "Venga la alegría", Pepe mencionó que un familiar de la ex actriz se comunicó con él, para reclamarle el por qué había difundido el video. "Yo no puedo dejar pasar un acto de estos, si no hubiera hecho eso, hubiera seguido en peligro hasta ahorita, creo que para ellos yo soy el villano, porque la familia no puede hacer nada, no sé por qué motivo no quieren actuar a favor de ella".