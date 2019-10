Pepe Magaña revela fuertes maltratos de Sarita Sosa a José José

Pepe Magaña tuvo una cercana amistad con José José, quien falleció en Miami, Florida hace casi una semana, ciudad donde permaneció por más de un año en tratamiento contra el cáncer que padecía, sin tener comunicación con sus hijos José Joel y Marysol Sosa, alejado de sus amigos. El actor contó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televsión, que Sarita Sosa maltrataba a su padre.

El también comediante narró un episodio que sucedió en 2007. "Tendría (Sarita Sosa) 12 o 13 años, nos fuimos Luis Chao, el que era la voz de Ultratumba que estamos trabajando con Don Francisco en Sábado Gigante, yo vivía allá y cerquita vivía José José. Luis Chao me habla una mañana y me dice vamos con José a un museo japonés, va a ir con su hija y comemos y estamos con él todo el día”.

Pepe Magaña comentó que antes de entrar al museo Luis Chao prendió un cigarro para fumárselo antes de ingresar; José José le pidió que le compartiera, luego de darle dos "fumaditas", se aceró su hija Sarita para decirle:

'Ah sí el artista, muy chingón fumando, pend..., cabrón que no estás viendo que estás enfermo’.

El comediante señaló que tanto él como Luis Caho se quedaron asombrados con la reacción de Sarita. Pepe Magaña mencionó que José José se molestó demasiado con Sarita, a quien el respondió:

'Cállate chamaca pend..., yo dijo no está bien, pero un hijo no le puede hablar así, aunque sea artista o no artista.