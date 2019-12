Pepe Navarrete da vida a personas que no tienen voz

Pepe Navarrete se considera un aprendiz de actor; al final del día está carrera artística que desempeña con gran pasión y profesionalismo, le deja la mejor de las satisfacciones de poder comunicarse con el público, poder expresar diversas ideas y sentimientos. El joven actor comenzó este año que se va trabajando desde el día uno y lo termina de igual manera, trabajando en una de las puestas en escena más exitosas del momento, "Chicago el musical".

En una agradable charla con El Debate, comentó más que satisfecho, "este año ha sido de mucho trabajo gracias a Dios, empecé el día 1 de enero trabajando en 'Vaselina', luego a mitad del año me tocó hacer una serie para Telemundo y posteriormente otra serie para Amazon y termino el año con 'Chicago', es un año que ha sido de muchos frutos, de muchos sueños cumplidos, de muchos personajes todos diferentes, todos, de todos colores y sabores".

Eso como ser humano a mí en lo personal también me enriquece, me ayuda a conocerme a mí en otras historias y en otros zapatos.

Pepe Navarrete es originario de Reynosa, Tamaulipas. Foto: cortesía

Pepe Navarrete interpreta a "Amos Hart", uno de los protagonistas de "Chicago el musical", de oficio mecánico y quien bajo cualquier circunstancia, ama y respeta a su esposa "Roxie" (interpretado por la hermosa María León).

'Chicago' llega a mi vida en una forma muy linda, es un sueño hecho realidad la verdad, 'Amos' está dándole un plus a todo este año y a mi carrera.

"'Chicago' es una obra muy esperada, un show que la gente quería volver a ver en México y que es un éxito a nivel mundial, yo feliz de darle vida a 'Amos Hart'".

Esta puesta escena que recientemente presentó su última presentación del 2019, incluye a un fabuloso elenco; asimismo se convirtió en el gran regreso de la querida actriz Biby Gaytán. Pepe Navarrete está más que agradecido por esta oportunidad que la vida le tenía preparada, ya no solo cosecha nuevos lazos de amistad, sino también aprende de cada uno.

Ha sido de grata felicidad y de sumo aprendizaje, está María León, Biby Gaytán, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno, un gran elenco, todos son grandes artistas, grandes seres humanos, yo aprendo todos los días de ellos.

El actor quien ha participado en series como Paquita la del Barrio, Rosario Tijeras y Atrapada, además de obras de teatro como Vaselina y Hoy no me puedo levantar, da voz a personas que no la tienen o tienen esa confianza de darle uso como se debe. "Me gusta que cada personaje tenga su propia esencia, su propia ideología, la comida particular que le gusta, que no se parezca a otro, hasta en eso me fijo, en cosas muy particulares, eso es lo que me gusta de este oficio, que podamos cambiar de personalidad, de darle vida a personas que no tienen voz, como en este caso a 'Amos' le suceda en 'Chicago', él es un hombre muy tímido y quizá no tiene la posibilidad de poder hablar, de gritar lo que él está sintiendo".

Pepe Navarrete estudió drama en Humphrey´s Chool of Music Theatre en Houston, Texas. Foto: cortesía

Pepe manda un especial mensaje a todos nuestros lectores:

Un abrazo enorme, que este 2020 venga con mucha paz, con mucho amor, con mucha comprensión hacia todos nosotros.