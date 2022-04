"Pepe puso el grito en el cielo", las supuestas fotos íntimas que Ángela Aguilar envió a Gussy Lau

"No es solo un tema de traicionar la confianza de una familia, se metió en un problema legal y le han dicho que podría pasar hasta 8 años en la cárcel, vamos a ver en qué termina este escándalo".

El compositor sinaloense, ganador del Latín Grammy, estaría aterrado ante la situación, pues sabe que meterse con la familia Aguilar no es cosa fácil .

Pepe puso el grito en el cielo, porque le había advertido que tuviera cuidado, aunque estaba que no lo calentaba ni el sol, le dijo a Ángela que no la iba a dejar sola en este problema.

Ante el escándalo que se había desatado, la intérprete de temas como "La Llorona" o "Ahí donde me ven", no tuvo más alternativa que contarle toda la situación a su papá, "Pepe se puso furioso, le llamó a Gussy y le dijo de todo".

La relación de Gussy Lau y Ángela Aguilar iba viento en popa, hasta que el compositor compartió unas imágenes junto a ella, con un grupo de amigos cercanos en Instagram (close friends). Una de estos amigos tomó un screenshot y la compartió con otras personas. "Pero esas no eran las imágenes que le preocupaban que filtraran, sino otras que Ángela solo le envió a él", mencionó la fuente consultada por la revista.

Pepe y su esposa Aneliz Álvarez-Alcalá hablaron con su hija menor, haciéndole saber que no estaban de acuerdo que anduviera saliendo con un hombre mayor . "Pero tanto él como su mujer eran conscientes de que su hija ya no era una niña, que había crecido y que comenzaba a vivir experiencias en todos los aspectos".

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", expresó la cantante Ángela Aguilar , la más joven de la Dinastía Aguilar, luego de haberse filtrado unas imágenes en redes sociales, las cuales revelaron su relación amorosa con el compositor sinaloense Gussy Lau , 15 años mayor que ella .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

