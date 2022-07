Pepillo Origel afirma que Laura Bozzo tiene cara de fun... de gallina

Pepillo Origel de 74 años de edad, dejó con el ojo cuadrado a su público, esto después de que dijera en el programa Con Permiso que su amiga Laura Bozzo tiene cara de fun#$% de gallina causando revuelo, pues según ambos son amigos, pero no entienden por qué se la pasa poniendo en redes sociales memes de ella.

Y es que como muchos ya lo saben, Laura Bozzo aparece en La Casa de Los Famosos, reality show, donde lleva más de diez semanas, sin maquillaje y sin arreglar a como estamos acostumbrados a verla, por lo que muchos no entienden, porque Pepillo Origel también participa en las burlas.

Los memes de Laura Bozzo/Instagram

Sale con la cara de fundillo de gallina a ver dime por qué, sale así, dijo Juan José Origel a su compañera Martha Figueroa, quien ya le advirtió al periodista que cuando la peruana salga del reality show se le iba a ir encima, pues es bien sabido que la famosa no se deja de nadie y lo ha demostrado dentro del proyecto donde se ha venido diciendo que es una de las favoritas para llegar a la final.

"No cabe duda que esté señor, no sabe respetar a nadie es muy grosero, no tiene respeto por la mujer así un día van a hablar de su mamá", "No es un programa de mi agrado, pero por primera vez estoy de acuerdo con el pepillo, tiene cara de fundillo la Laura bozo", "Que hombre tan insoportable y el programa no tiene nada de bueno empezando con él", escriben las redes por dicha polémica.

Para quienes no lo saben desde hace semanas han lanzado memes de todo tipo sobre Laura Bozzo donde le han escrito de todo, pues a muchos les ha parecido graciosa su personalidad y las cosas que ha realizado en La Casa de Los Famosos, mientras que otros se han molestado por su manera de ser con los demás.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que muchas polémicas han pasado en dicho programa de Telemundo, donde los enfrentamientos han dado mucho de que hablar entre el público quien ya tiene a sus favoritos para llegar a la final.