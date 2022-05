Pepillo Origel anuncia su retiro definitivo de la televisión para este 2022

México.- Uno de los periodistas más queridos, pero también polémicos, de la televisión mexicana es Juan José Origel, también conocido como Pepillo, quien recientemente ha sorprendido a todos al revelar su retiro de los medios de comunicación, aunque por una vanidosa razón.

Durante una reciente entrevista, el periodista mexicano reveló que ya está pensando en su retiro, que será en este mismo año 2022, para descansar de la vida mediática e irse a vivir a su natal León, Guanajuato.

Pepillo Origel confirmó en entrevista con TV Notas que este 2022 será su último año en televisión y en los medios de comunicación en general. A diferencia de otros famosos, el retiro del periodista mexicano será definitivo y no tendrá apariciones esporádicas en televisión.

"Así es, ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total", confirmó Pepillo a TV Notas.

Por otro lado, el periodista asegura que uno de los motivos principales por los que se retira es debido a que no quiere que los televidentes y sus seguidores lo vean "viejo". "Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele", consideró.

Pero eso no lo es todo, Pepillo también está muy decepcionado del medio artístico, y asegura que actualmente está repleto de hipocresía, cuando antes era conocido como "el amigo de las estrellas" y yo apenas y tiene 10 amigos famosos. Aunque cabe mencionar que mantiene amistad con figuras muy importantes como Doña Silvia Pinal.

