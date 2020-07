Pepillo Origel comparte inédita fotografía con Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en su juventud

México.- Sacada del baúl de los recuerdos, fue así como el periodista Juan José Origel, "Pepillo" compartió una inédita fotografía al lado de la pareja más querida; Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Como de costumbre, Pepillo recordó un valioso momento junto a la pareja cuando eran jóvenes e hizo recordar a sus seguidores aquella época en que la actriz y cantante se involucraba en proyectos artísticos.

La euforia se desató, cuando a través de su cuenta oficial de Instagram el periodista compartió la imagen junto a Biby y Eduardo, la cual ya tiene más de veinte mil me gustas y cientos de comentarios, en los que elogian que el periodista no ha cambiado ni un poquito con el paso de los años, pese a ya estar pasando las siete décadas.

Por ti no pasan los años Juan Jose ! Que padre!", "Que admirable es usted. Conserva las amistades no por su carrera si no, por su carisma, bendiciones", "Que barbaridad todo lucen genial, igualitos", "Que onda con @bibygaytan esta IDÉNTICA si no es que mejor, que nos pase los tips!!! Tu también Pepillo más guapo y Capetillo pues también", se lee entre los comentarios de la publicación.