Pepillo Origel dice la verdad sobre su foto íntima filtrada

El periodista Juan José Origel habla en Instagram acerca de la fotografía que se filtó en redes sociales y en la que aparece él, en playera, acompañado por un amigo cuya imagen se refleja en el horno y sale en ropa interior.

Pepillo Origel se convirtió en tendencia este fin de semana tras la publicación de dicha imagen y en la que lo acompaña un amigo, a quien se le ven únicamente sus piernas y sale en calzón.

Pepillo prometió un video a sus seguidores para hablarles de locitado y lo hizo este domingo. Lo acompaña la periodista Martha Figueroa, quien antes de cuestionarlo sobre la identidad de su amigo, alude a su playera.

Te puede interesar: Eiza González recibe insultos por referirse a la muerte de Giovanni López

¿Tienes 40 años de trayectoria y no te alcanza para comprar una playera nueva?", pregunta Martha a Pepillo, ya que tras lucir en la polémica foto con ella fue objeto de memes por parte de usuarios.

Y a manera de broma, el conductor de programas como Con permiso y Derecho de admisión refiere que su playera la rifará próximamente, si no es que la manda a algún museo, porque se la han pedido.

Y cuando Martha intenta preguntarle sobre la identidad de su amigo, responde.

No quiero entrar en chismorreo. No quiero hablar del caso. Lo que sí quiero es agradecer a toda la gente que me ha demostrado el cariño y la solidaridad. Cuando la gente te ataca es cuando sientes el cariño de la gente."