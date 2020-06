Pepillo Origel es demandado por su supuesto exnovio

El periodista Juan José Origel es objeto de una demanda por parte de Pablo Alderete, su supuesto exnovio, y es él mismo quien lo hace público a través de un video que publica en su cuenta de Twitter.

El reconocido periodista de espectáculos Pepillo Origel protagoniza una fuerte polémica, luego de que se filtó una foto de él en la que aparece en el reflejo del horno un hombre en ropa interior.

Ahora sale a la luz el nombre de Pablo Alderete y por medio de un video, este hombre, que al parecer fue su pareja sentimental (lo refiere él mismo), interpone una demanda en contra de Pepillo.

Te puede interesar: Sergio Sendel presume en Instagram la galanura de sus mellizos

Me están amenazando con matarme, no me preocupa, ya hay una denuncia, si me llega a pasar algo todo va en contra del señor Juan José Origel."