Pepillo Origel pide perdón a Laura Zapata por comentario sobre su abuela; insinuó que ya debía morir

Hace unos días la actriz de cine, teatro y televisión Laura Zapata, hermana de la cantante Thalía, dio a conocer a través de sus redes sociales, que su abuelita Eva Mange, de 104 años de edad, había sido hospitalizada debido a una anemia. Asimismo, pidió donadores de sangre. "Amores, ahora estoy en el hospital, traje a mi abuelita a que le hicieran una transfusión de sangre porque tiene una gran anemia, les pido sus oraciones para que todo salga bien", expresó en una de sus publicaciones.

Muchos de sus seguidores se unieron en oración por su abuela, sin embargo, hubo un comentario molestó a Laura Zapata. El conductor de televisión Juan José Origel, escribió que Doña Eva Mange ya debería ser recibida por Dios. "Con todo el cariño, que Dios la reciba, esta ya no es vida para mi querida doña Eva, a quien tanto cariño le he tenido".

La también cantante manifestó que era incomprensible el comentario de Pepillo Origel, "quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita".

Laura Zapata compartió esta foto de su abuela desde el hospital.

Tras su desafortunado comentario sobre la abuela de Thalía y Laura Zapata, el periodista de espectáculos y conductor del programa "Con permiso", publicó un video en sus redes sociales, a través del cual, ofreció disculpas por haber externado que Eva Mange ya debería irse con Dios, en otras palabras, que ya debería morirse.

"Laura, tienes muchos años de conocerme, conocí a tu abuela, Eva Mange, desde hace mucho tiempo; fui a sus cumpleaños, hablaba yo con ella, le tengo un cariño muy muy especial porque ha sido una gran mujer y fue una gran abuela", manifestó Juan José Origel, de 74 años de edad y originario de León, estado de Guanajuato, México.

Este fue el comentario de Pepillo Origel sobre la abuela de Laura Zapata.

Asimismo, mencionó que el haber dicho que "Dios la recogiera", no estaba pidiéndole a Dios que la señora ya falleciera, "pero que es de tristeza que me da que a sus 104 años la señora esté sufriendo como lo ha estado sufriendo. No nada más es decirle a Doña Eva, es decirle a todo el mundo que está sufriendo, que está mejor en otro lado, pero discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname".

Al final de su vida, Pepillo Origel reiteró estar muy apenado por lo ocurrido: "nunca, no soy nadie yo para decir si vive o no vive, que se vaya o no se vaya, que Dios quiera y qué bueno que te tiene a ti para que la cuides, perdón y que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Doña Eva".

Hasta el momento, Laura Zapata no ha comentado nada sobre las disculpas del conductor de televisión.