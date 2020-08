Pepillo Origel recibe amenazas de muerte, tras supuestamente haber hablado mal del hijo de Érika Buenfil

México. El periodista de espectáculos Pepillo Origel recibe amenazas de muerte, tras supuestamente haber hablado del hijo de Érika Buenfil, y es por medio de redes que los fans de la actriz le dicen que matarán a sus perros, por ejemplo. Origel, por medio de un video de Instagram, explica que él jamás se refirió al hijo de Érika como El Zedillito, como ella lo ha afirmado.

Juan José Origel reacciona a las declaraciones de Érika Buenfil, quien lo tachó de "hocicón", luego de que supuestamente se refirió a su hijo Nicolás como El Zedillito, en relación a que es hijo de Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. Buenfil se mostró molesta con Origel por la forma en que se refirió a su hijo y le dejó en claro que se llama Nicolás Buenfil y por eso hasta lo llamó "hocicón".

Pepillo, por su parte, dice que él nunca se refirió al hijo de Erika Buenfil como el “Zedillito” y aclara que fue Martha Figueroa, su compañera del programa Con permiso, quien sí lo hizo.

Qué fácil es hablar y decir y tornar y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo. No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”.

Origel también hace público que los fans de Buenfil no se cansan de amenazarlo y agredirlo, y le exige a ella que demuestre que él se refirió a su hijo como “Zedillito”.

Si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”.

El conductor de Unicable jura por la memoria de su madre que nunca ha hablado del hijo de Érika Buenfil, ni lo conoce, ni tendría por qué hablar mal de él. "A mi no me interesa nada, pero lo de tu hijo que me lo echaste encima y me dijiste hocicón, eso si no te lo voy a perdonar porque no lo dije, no hablé nunca de tu hijo”.

Érika reaccionó bastante molesta

Érika, actriz de telenovelas mexicanas como Marysol y Amor en silencio, considerada en la actualidad como La reina del Tik Tok, comentó respecto a lo sucedido que a ella no le afectan las opiniones negativas sobre ella por los retos que hace en la plataforma de TikTok, donde la siguen alrededor de 8 millones de personas, pero que no se metan con su hijo.

No importa si me critican a mí, que si hice TikTok, que si hice el ridículo, ese es mi pedo, pero que a mi hijo no me lo toquen porque soy una chingona que lo he sacado adelante sola y ellos ni un bistec me han pagado para mantenerlo", hizo público en días pasados.

En varias entrevistas, Érika ha comentado que ella sola ha sacado adeltante en la vida a su hijo adolescente, ya que Zedillo Jr., su padre biológico, jamás quiso hacerse cargo de él. Así lo contó, por ejemplo, en una plática que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su portal de YouTube En casa de Mara.

