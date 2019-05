Pepillo Origel recuerda con horror cuando lo encañonaron

El periodista Pepillo Origel, conductor del programa de televisión "Intrusos", recuerda con horror aquel día en que lo amordazaron y encañonaron para robarlo. Narra cómo hace diez años vivió un horrible momento en su propia casa.

Pepillo Origel fue víctima de la delincuencia en México hace diez años, junto con sus sobrinas. Tal hecho lo dejó marcado de por vida, y nunca antes había hablado del tema ante las cámaras, hasta ahora, en su propio programa "Intrusos".

Pasé algo terrible que no me gusta platicarlo. Conmigo llegaron unos delincuentes, se metieron a la casa, me amordazaron y encañonaron a mí y a las muchachas que trabajaban conmigo."

A Origel lo engañaron los tipos para que les abriera la puerta. Le dijeron que le llevaban algo de parte de la actriz Sylvia Pasquel, quien es su amiga, se relata en el portal de noticias de Grupo Fórmula.

Me tenían encañonado diciéndome que les diera todo. Lo que me hicieran ya no me importaba, me preocupaban mis sobrinas y las muchachas del servicio. Les di hasta lo último que tenía”, narra Juan José al borde del llanto.