Pepillo Origel revela las posibles causas por las que no fue requerido en los 70 años de Televisa

Pepillo Origel de 74 años de edad dejó en claro que sí lo puso un poco mal el no ser invitado a los 70 años de Televisa, pues asegura que ha estado trabajado en dicha empresa durante mucho tiempo, por lo que ha sido testigos de las generaciones que han pasado por ahí.

Pero un en vivo realizado en sus redes sociales dejó en claro que fue un productor quien al parecer no le cae bien al periodista de espectáculos el que decidió no contemplarlo para la celebración en la cual estuvieron varios amigos del famoso dando su testimonio de como han trabajado en Televisa.

No nomás, sino muchos no fuimos requeridos a los 70 años, mira cuando el productor no te quiere o no le interesas, no pues no te van a invitar, yo me imagino que si hubiera sido la productora Carmen Armendariz me hubiera hablado, dijo Pepillo Origel quien tiene 27 años en la televisora de San Ángel.

Otra de las cosas que no le pareció al famoso conductor fue que invitaron a famosos que al parecer no tenían mucho que ver, como María León a quien señaló de no tener nada en su contra, pero su invitación estuvo de más en la celebración de los 70 años.

Yo creo que deberían hacer otro pero con productores de los de antes de los que sabían que era la televisión, ahora imagínense no tengo nada en contra de María León, nada pero que hace ahí hablando de los 70 años de Televisa, porque no pusieron una Daniela Romo a ella conducir, explicó Pepillo Origel.

Para quienes no lo saben Pepillo Origel ha tenido varios programas de espectáculo, entre los cuales destaca Intrusos y La Oreja donde compartió créditos con varios periodistas como Flor Rubio, Verónica Gallardo y Atala Sarmiento entre otros.

Otra de las cosas por las que Pepillo Origel se ha dado a conocer ha sido por formar parte de varias polémicas que ha tenido con otros artistas en el pasado el más reciente fue la pelea que tuvo con Erika Buenfil por mencionar a su hijo en uno de sus programas.

