Pepillo Origel revela que Alfredo Adame no lo puede ni ver

Juan José Origel, mejor conocido en el mundo del espectáculo como 'Pepillo', reveló en una entrevista con Mara Castañeda, quien es uno de los famosos que no lo puede ver ni en pintura, incluso aseguró que ha dicho muchas cosas de él, se trata de Alfredo Adame.

"No sabes lo que habla de mí, o sea unas cosas espantosas, no esta bien el señor de la cabeza porque dice, que cuando yo estaba en 'Ventaneando', dije que se andaba divorciando de Mary Paz y que el niño de cinco años que no sé que estaba haciendo el niño de cinco años viendo 'Ventaneando', que no lo creo, le cause un daño que lo tuvieron que llevar mucho tiempo con psiquiatras...", dijo Origel.

Tras haber hecho la declaración, el periodista de espectáculos, aseguró que el no dijo esa información sino su actual compañera del programa 'Intrusos', Martha Figueroa quien siempre ha sostenido que ella dijo eso (a partir del minuto 28:35).

"Martha lo dijo, yo lo dije y ahí Martha dijo yo lo dije pasó el tiempo y ya se le olvidó que cuando yo estaba en 'La Botana', nos íbamos a las playas y a todo esto hacer la 'Botana' por allá, y lo invitamos tengo las fotos de él con nosotros, entonces dice que desde entonces me odia, entonces que hacia con nosotros en el programa(...)", expresó.

Cabe mencionar que hace unos días Alfredo Adame tuvo problemas con la conductora Maca Carriedo, en el programa 'D-generaciones', donde abandonó plena entrevista pues aseguró que la conductora era agresiva con sus preguntas.