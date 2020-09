Pepillo Origel se molesta porque en Hoy le ponen Pollito con papas y se burla de la productora

México. El periodista de espectáculos Juan José Origel asiste al programa de televisión Hoy y es recibido con el tema Pollito con papas, cosa que no le agradó mucho, y en un momento inesperado, le hace burla a Magda Rodríguez, la productora, porque supuestamente le quitarán el programa Laura sin censura, que ella produce.

La producción de Hoy puso como música de fondo la canción Pollito con papas en presencia de Pepillo Origel, recordándole que semanas atrás fuera exhibido un joven en casa de él y del que solamente se pudieron apreciar sus piernas en una fotografía que circuló en Twitter.

A Origel no le agradó ese momento incómodo, pero vino uno aún más incómodo cuando Pepillo cuestionó a Raúl Araiza, conductor de Hoy: "¿Y tu abuelita no vino?”; y mencionó que no le agradó el chiste de la canción. : “No se me hizo nada chistoso esto...”.

Foto de Instagram

No crean que ando de buena gente, porque también yo quiero decirle a la productora (Magda Rodríguez) que por eso le quitaron a Laura Bozzo”, expresó Origel, refiriéndose a que Laura sin censura, conducido por Laura Bozzo y producico por Magda, saldrá del aire por bajo raiting.

Pepillo siempre está dando de qué hablar, en días pasados, el actor Alfredo Adame se refirió a él como un ser humano "feo, cochino y pervertido", además lo señaló de “depredador sexual” y por si fuera poco lo acusó de haberle transmitido VIH a varios hombres.

Alfredo Adame, en entrevista con el programa de espectáculos Chisme No Like, de la plataforma YouTube, habló fuerte de Origel y también lo llamó "asesino serial"; contó que lo conoce desde años atrás. Siempre coincidían en fiestas del mundo del espectáculo donde los invitaban a ambos.

En muchas de las fiestas me topé con un tipo que es asqueroso, deleznable, cochino. Es un cochino pervertido que se llama Juan José Origel. Desde esa época, se me empezó a insinuar, a darse su taco y su interés”, narró Adame sobre el conductor.

Pepillo Origel. Foto de Instagram

Adame hizo público que Origel lo acosó años atrás

Adame cita que tras haber sido acosado por Origel, años atrás, llegó a ponerle un "alto" bajo amenazas.

Mira, put...hijo de mi..., tú te me vuelves a insinuar o me vuelves a decir lo que acabas de decir y te rompo la madre”, cita el actor que le expresó a Origel para que dejara de molestarlo.

Juan José Origel supuestamente habría a transmitido a varios hombres el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según Adame, quien cuenta también en Chisme No Like que hay un joven de nombre Roberto que presuntamente fue novio de Pepillo. Tras despedirlo se fue a vivir a Guadalajara, donde murió por complicaciones del sida.

Y sobre este tema, en entrevista con Sale el sol, Origel comentó que Adame ha dicho puras mentiras y no les da importancia, si se tratara de una persona seria como el actor César Évora, si se preocuparía, pero ya sus abogados se encargarán de la situación.

