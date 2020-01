Pepillo Origel sorprende con anuncio de su retiro del espectáculo

En una entrevista para el Programa Hoy, Juan José Origel dio a conocer que en este 2020 se retirará definitivamente del medio del espectáculo. "Me retiro de los espectáculos ya di lo que tenía que dar, me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado a ver qué me va a cambiar la vida".

Pepillo Origel, quien tiene 72 años de edad, comentó para el matutino de Las Estrellas que prefiere retirarse a tiempo y con dignidad, "prefiero que me digan 'ay, no, ¿por qué?' a que me digan 'ay, no, ya vete'".

Juan José Origel originario de León, Guanajuato, inició su carrera como comentarista de espectáculos en 1996 en el programa Ventaneando, al lado de Pati Chapoy; años más tarde fue el titular de espacios como La botana y La oreja. Sus últimos trabajos fueron en INtrusos y Con permiso.

"Me ha ido muy bien, todos me quieren", expresó.

Estoy encantado de la vida; he sido una gente querida en el medio y para tres gentes que no me quieren en el medio, no me importa.

Sobre quien ocuparía su lugar, señaló que nadie pero que sí le ve futuro a muchos.