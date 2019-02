Pepillo es atacado por criticar a la mamá de Yalitza

El periodista Juan José Origel, "Pepillo", es criticado fuertemente en redes sociales tras hacer un comentario sobre doña Margarita Martínez, la mamá de Yalitza Aparicio. Criticó el vestido que portó durante su paso por la alfombra roja de los premios Óscar 2019, el pasado domingo en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Pepillo", desde su cuenta de Instagram, pregunta: "¿Por qué le pusieron ese vestido?", y obviamente, se refiere al vestido que portó en el citado evento doña Margarita, la mamá de Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma" de Alfonso Cuarón.

Posteriormente, varios internautas reaccionan ante la pregunta de Origel, pero con comentarios muy subidos de tono en contra del periodista de espectáculos.

Muchos usuarios consideraron fuera de lugar la pregunta del conductor de “Intrusos”, aunque otros invitaron al periodista a abrir su perspectiva ante la coyuntura del Óscar.

¿Y a usted qué le importa, envidioso", "Pepillo, ¡no te me 'agoyres'!", "No falta un tonto que opine por su frustración de no poder estar ahí", le escriben a Pepillo en Instagram.