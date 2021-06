"Perdimos relación": Lidia Ávila confirma ruptura entre miembros de OV7

Entre supuestos pleitos y distintas declaraciones, se ha rumorado desde hace un tiempo que la relación entre los integrantes de OV7 no es la misma que antes era, y fue ahora Lidia Ávila quien confirmó dichas especulaciones.

La cantante comentó a El Universal que desde hace un tiempo, sus compañeros y ella no se han relacionado de ninguna manera y, según lo que otros han dicho a los medios y por sus actitudes, da por hecho que entre ellos tampoco se llevan como antes.

La revelación de Lidia Ávila toma lugar días después de que se informara que la integrante de OV7 ya no participará en la gira que el grupo tenía planeada para un futuro.

“Yo no hablo con mis compañeros desde hace mucho tiempo, perdimos relación, esa es una realidad, no lo digo yo, ya lo dijo M'balia y Ari, que sí hay una fractura”, dijo.

Hace semanas, Kalimba había afirmado desconocer la realización de la bioserie que el grupo anunció con mucha anticipación, lo que había originado los rumores de que las cosas ya no iban bien entre ellos.

Sobre eso, Lidia Ávila desmintió a su compañero, revelando que todos, incluido Kalimba, ya habían firmado un contrato otorgando los derechos de su imagen para la serie producida por Eva Longoria. Todos menos Ari Borovoy.

“Vi sus declaraciones, qué puedo decir, los seis firmamos los derechos para que hablaran de nuestra vida”, dijo a El Universal. “Digo los seis porque Ari no firmó, él no está incluido en este proyecto porque no quiso estar, pero nosotros seis sí, ahí tenemos los documentos”.

La cantante se refirió a las acusaciones hechas por una revista, que señaló que fue ella la causante de la cancelación de la gira que el grupo planeaba. A ello, Lidia Ávila desmintió informando que todo se trató de la cancelación del contrato que tenían con la empresa Ocesa.

Explicó, con el inicio de la pandemia que frustró los planes originales, la empresa había pedido a los integrantes de OV7 que firmaran un prórroga de un año, que tenía que ser firmada por los siete, aunque no sucedió así, por lo que Lidia Ávila se apresuró a regresar el adelanto que establecía el contrato.

“Se viene la pandemia, el contrato de la gira se termina en febrero y Ocesa nos pide firmar una prórroga de un año para que tengan opciones de cuándo hacer la gira”, dijo. “Como no me gustan tener problemas legales, a los cinco días que era el lapso para regresar el dinero, lo regresé”.

Sobre su relación con M'balia, luego de dicha revista aseguró que terminó supuestamente por homofobia, Lidia Ávila había revelado que su compañera de OV7 cortó comunicación con ella, y aunque ha intentado platicar, esta la deja ‘en visto’.

“A la primera que quise contactar fue a ella, le hablé, no tuve respuesta. Le deje un mensaje de voz, que lo escuchó porque tenía las palomitas azules, pero no he tenido respuesta tampoco (...) Uno a veces se puede llegar a creer lo que se dice, pero le dije: 'Mulata, tú me conoces y sabes quién soy y de qué madera estoy hecha’”.