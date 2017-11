Periodista afirma que Matías no es hijo de Julián Gil

Tras varios meses de pleito legal por la custodia del pequeño Matías, hijo de la actriz Marjorie de Sousa y el también actor Julián Gil surgió hace unos días una declaración insólita hecha por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.



Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil Más de 6 meses de añorar momentos contigo . Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más ... Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos ❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 12:25 PDT



El presentador aseguró en su programa que el pequeño Matías no era hijo de Julián Gil.



En pleno transmisión en vivo Gustavo interrumpió a sus compañeros para dar a conocer la noticia según los resultados de los análisis fueron negativos, lo que indica que Gil no es el verdadero padre de Matías así lo informo en su programa "De Primera Mano".



Gustavo Adolfo reveló esta información, aunque no ha sido confirmada por parte de los actores, todo parece indicar que esos fueron los resultados que arrojó la prueba de paternidad.



El menor y el actor fueron sometidos a la prueba de ADN para establecer la paternidad del pequeño.

Te amo sin tiempo, te amo mi vida... #Elseñorsol #tebendigo ❤️ Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 30 de May de 2017 a la(s) 6:58 PDT



Recordemos que Julián Gil exigió la prueba de paternidad semanas antes:

“Que el mundo sepa que es mi hijo. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que Matías Gil lleva mi sangre. Te amo. Gracias mi Dios”, escribió el actor en sus redes sociales, al conocer la decisión del juez que pronto dará fecha para realizarle prueba de ADN a su hijo Matías.

Julián Gil abandonó muy contento el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se encontró con Marjorie de Sousa, para obtener la decisión del juez al respecto del juicio de nulidad de paternidad, proceso en el que pide hacerle una prueba de ADN a su hijo Matías con la finalidad de conocer los lazos consanguíneos entre el actor y el menor.

El actor argentino no ocultó su felicidad al encontrarse con los reporteros que lo esperaban en el lugar y confesó:

“Muy contento porque después de que hubo una intención de desviar todo a través de una solicitud de caducidad de la prueba de ADN, que tiene una vigencia de 60 días, la solicitaron y el juez la rechazó, y el juez admitió todas las pruebas y ya próximamente va a asignar una fecha para que se haga la prueba de ADN, así que estoy muy contento porque es básicamente lo que desde el día uno he estado pidiendo, que se respeten los derechos de Matías, mis derechos, de que él tenga, o como dice la constitución, el derecho de saber su origen biológico y una vez que yo sepa pues las pruebas de ADN ustedes deben estar seguros que yo la voy a decir, nadie me puede exigir no decir las pruebas de ADN”.

Por qué si .. Por qué toco juntos ❤️ Te quiero mucho @anabreco Una belleza compartir cada escena contigo . Gracias @elgueromex por juntarnos otra vez Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 2:34 PST

Sin embargo, para Julián Gil aún falta la resolución más importante de su batalla contra Marjorie De Sousa.

Camino a casita .... Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 5:57 PST



“Todavía falta para mí lo más importante que es la convivencia con el niño, que como ustedes saben eso está (detenido) después de la apelación de ella, pues ya no se va a poder ver los sábados cuatro horas, para mí eso también es muy importante”.

Con información La Verdad

