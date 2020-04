Periodista de espectáculos recibe amenazas; creen que tiene coronavirus

El periodista Gabriel Cuevas, Gabo, se encuetra encerrado en Cancún debido a que no pudo visitar a Champotón, su tierra natal, porque ha recibido amenazas muy fuertes. La gente cree que tiene coronavirus COVID-19 y no lo quieren ver en dicho lugar.

Gabriel Cuevas, quien trabaja en el programa de televisión Venga la Alegría, de Televisión Azteca, y en Fórmula Espectacular, en Radio Fórmula, es objeto de discriminación y hace público que ha recibido amenazas de muerte por parte de habitantes en Champotón, Campeche.

Habitantes de dicho lugar no quieren que Gabo lo visite porque creen que está contagiado de coronavirus, ya que Patricio Borghetti, su compañero de trabajo, dio positivo al COVID-19.

A través de sus redes sociales, Gabo hace público lo que le está pasando y también lo difunde el portal de noticias de Radio Fórmula.

Antes de llegar a casa de mis papás, una cuenta de Facebook comenzó a difundir amenazas contra mí, que me iban a quemar con acido muriático y me golpearían con piedras si llegaba a Champotón.”

Si Gabo pone un pie en Champotón, las consecuencias que sufriría serían terribles, le advirtieron.

Esto es ignorancia, no está bien. Me siento discriminado, para empezar ni estoy enfermo, me la paso en casa, diario nos hacen pruebas en el programa de Radio Fórmula“, señala Cuevas.