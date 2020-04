Periodista le dice a Juanpa Zurita que no se mueran sus papás por chistoso

Gustavo Adolfo Infante está muy molestó con el youtuber Juan Pablo Zurita pues no puede creer que haya festejado su cumpleaños con un pastel de la enfermedad de coronavirus(Covid-19), por lo cual se le fue con todo en redes sociales, donde le dedicó unas palabras muy al estilo del periodista.

"Al señor @eljuanpazurita le recuerdo que van más de 37 mil muertos por el Coronavirus y faltan muchísimos más. Millones de personas sin trabajo, países enteros encerrados en sus casas y los científicos NO encuentran la cura. Me pareció de pésimo gusto tu pastel con ese símbolo. Ojalá no se mueran tus papas, porque ahí no creo que hagas mas chistes al respecto", escribió Gustavo.

Por si fuera poco la cántate Noelia quien es considerada una mujer que no se deja de nada ni de nadie también se le fue con todo al joven dejando en claro que para muchos el pastel estuvo algo fuerte ante la situación que vive la humanidad.

Que falta de sensibilidad de ese Muchacho !! #Diosloperdone, escribió Noelia.

Recordemos que Zurita se convirtió en juez de Pequeños Gigantes USA donde hace tremenda mancuerna con Galilea Montijo, pues se lo han hecho saber los espectadores pues lo consideran muy carismático, pero el pastel que tuvo en su cumpleaños podría afectar su carrera.

