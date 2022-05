Periodista revela la propuesta indecente que Paco Stanley le habría hecho a cambio de darle fama

México. Una desagradable experiencia habría tenido la periodista de espectáculos Monick Huitrón con Paco Stanley, el día que el fallecido comunicador le hizo una propuesta indecorosa cuando ella tenía 15 años de edad.

En entrevista con el periodista Jorge Carbajal para su canal de YouTube, Monick cuenta que tuvo contacto con Paco Stanley cuando era adolescente, puesto que lo buscó para conocerlo y pedirle que la ayudara a colocarse en la televisión.

A Monick le encantaba el mundo del espectáculo, señala, además soñaba con ser modelo y comunicadora, además admiraba a Paco Stanley y por eso lo buscó para pedirle ayuda y ponerse a sus órdenes.

Pero a Monick las cosas no le salieron como esperaba, ya que se llevó tremenda sorpresa cuando él intentó seducirla: "cuando llegué a su oficina me atendió su secretaría. Estaba Benito Castro, Mario Bezares y Jorge Gil. Me preguntó cosas sobre mi familia, que si tenía novio y me preguntó qué estaría dispuesta a hacer, porque en la vida cuando alguien te ayuda, hay que recontribuir", recuerda la periodista.

Monick recuerda que le dijo que le ofrecía la mitad de su sueldo, pero él la cuestionó sobre su vida personal respecto a si había tenido sexo con su novio, lo que "la dejó helada", más todavía cuando entró a su baño y vió una charola llena de polvo blanco, y ella pensó que era talco.

Luego Stanley habría intentado besarla a la fuerza: "yo estaba aterrada pero no sabía cómo salir... Me siento y el tipo me dice ya cálmate qué quieres hacer, y le digo no yo sólo quiero escribir en un periódico y trabajar en la radio", recuerda también Monick ante Jorge Carbajal.

Monick señala que Paco Stanley también le dijo que tenía muchas novias y el primer requisito para trabajar con él sería que no tuviera novio ella, otro requisito era que se saliera de su casa y le dio a entender que le pondría un departamente.

"Se paró, se quitó el cinturón, se bajó el pantalón y cuando se dio la vuelta, lo único que pude hacer fue aventarle el vaso con agua, me dijo: 'muchachita estúpida, un día vas a venir a buscarme' y salí corriendo de ahí".

La experiencia que Monick Huitrón tuvo con Paco Stanley no fue nada agradable y ahora la recuerda como un lamentable acontecimiento que le tocó vivir junto al hombre que marcó a una época en la televisión mexicana en su faceta de conductor.

Paco Stanley murió asesinado el 7 de junio de 1999 en CDMX, a los 56 años de edad, y de la causa de su muerte hasta el momento en realidad las autoridades no han hablado, por lo que permanece en especulaciones y en misterio.