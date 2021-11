Periodistas, actores y fans arremeten contra Lyn May por su visita inoportuna para ver a Carmen Salinas

México. Periodistas, actores y fans de Carmen Salinas han catalogado como una visita inoportuna la presencia de Lyn May en el hospital donde se encuentra internada la actriz y productora, quien sufrió un daño cerebral.

En redes sociales no dejan de arremeter en contra de Lyn May, quien acudió a visitar a Carmen Salinas, pero le negaron la entrada, según se reporta en varios portales de noticias.

Y muchos periodistas han señalado que Lyn May se aprovechó de la situación para hacerse publicidad, además llegó vestida de una manera espectacular y también eso se lo han referido, puesto que no era acorde su porte, ni el atuendo para acudir a un hospital.

En entrevista con medios Lyn May dijo que los problemas que tuvo en el pasado con Carmen Salinas ya se olvidaron y manifestó su admiración y amor por la primera actriz de 82 años de edad.

Respecto a las críticas que Lyn May ha recibido por parte de periodistas, Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa De Primera Mano, mencionó en su espacio que "la regó gacho", la catalogó como "imprudente" y se une a los comentarios en contra de la exvedette acapulqueña.

Foto de Instagram

Lyn May llamó mucho la atención de todos porque llegó ataviada con un vestido de noche, pestañas y peluca, y es que así habría aparecido en un programa de espectáculos horas antes en el que estuvo como invitada.

"Yo la amo, la amo, es como mi hermana, ella siempre ha estado conmigo y yo siempre he estado con ella", citó Lyn May a la prensa al referirse al motivo de su presencia en el hospital y es que pretendía que la dejaran ingresar para hablar quizá con sus familiares, pero le negaron la entrada.

Sobre las diferencias que tuvo Lyn May años atrás con la señora Salinas mencionó a los medios que hace poco había ido a su casa a comer y ahí resolvieron sus problemas y que cuando murió su hijo Pedrito, ella la apoyó moralmente incondicionalmente.

El actor Luis de Alba es otra de las figuras públicas que no vieron con buenos ojos que Lyn May acudiera al hospital para intentar ver a Carmen Salnias. "¿A qué van?; saben que no la pueden ver, saben que hay todos los medios ahí, que muy amigos y que sufren mucho, por favor", dijo al programa Sale el Sol.

Doña Carmen Salinas, originaria de Torreón, Coahuila, México, se encuentra en estado de coma y conectada a un respirador artificial, esto debido al derrame cerebral que sufrió días atrás en su casa; lamentablemente sus familiares han compartido a la prensa que tal vez "ya no despierte", según el reporte médico.

Carmen Salinas es una actriz muy querida en el mundo del espectáculo de México, por lo que periodistas y el público a través de redes sociales se han unido en oración para que mejore su salud y pueda volver a estar como antes.