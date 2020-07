Perla Mont demuestra ser más que una simple "Chica del clima"

Perla Mont tiene uno de los rostros más bellos de la televisión, así como uno de los físicos más sensuales, que ha logrado gracias a su buena alimentación y rutinas de ejercicio, pero además, gracias a que logró poner en orden su vida. Originaria de Monterrey, Nuevo León, podemos describir a la conductora de televisión como una mujer fuerte e independiente, mamá y empresaria. Perla es el espejo de la mujer actual.

Tiene casi 10 años trabajando en televisión, tuvo sus inicios en Televisa Monterrey. Desde hace ocho años ha estado viviendo entre Texas y California (Estados Unidos). Anteriormente a Perla Mont solo la conocía como "La chica del clima" en Univisión, sin embargo, ha demostrado ser más que eso. "Desde hace dos años me enfoco más en mí propósito en la vida que era no solamente hacer noticias, no solo seguir alcanzando mis metas como profesional, como mamá, sino también como mujer", comentó conductora de televisión en una charla con El Debate.

Me puse a trabajar en idear una forma en la que yo pudiera llegar a otras mujeres al igual que yo, mamás solteras y creo una forma de hacerlo a través del ejercicio.

Perla Mont ha sido nominada en cuatro ocasiones para los Premios Emmy. Foto: cortesía Prensa Ariel Quirino

Para Perla Montemayor (su nombre real) el ejercicio se convirtió un gran aliado en los momentos más difíciles: "a mí el ejercicio me ayudó muchísimo para salir adelante en esos momentos complicados cuando me divorcié, cuando mi hijo estaba chiquito...me puse a hacer eso en redes sociales, comparto mucho acerca de como salir adelante, como el ejercicio puede transformar no solamente tu cuerpo, sino también tu vida".

Ahora en su etapa como Health Coach y empresaria, Perla Mont está muy satisfecha de que las personas la conozcan no solamente por ser la sensual "Chica del clima" de Univisión.

Es super satisfactorio que sepan que no solamente existe esa parte de mí.

"Que me gusta muchísimo, que durante todos estos años ha sido o fue mi fuente principal de ingreso para sacar adelante a mi hijo y me encanta que se me reconozca por eso, pero que también se sepa que hacemos muchas otras cosas más allá de solamente la televisión".

En 2019 Perla Mont fue corresponsal de Univisión en los Latin Grammy. Foto: cortesía Prensa Ariel Quirino

Como empresaria Perla Mont lanzó su propia línea de suplementos deportivos y da clases masivas de fitness. La bella regiomontana recalcó que primero transformó ella su cuerpo y su vida para poder ser ejemplo para demás personas.

"Quise darle a las personas herramientas extras para poder alcanzar sus metas físicas, muchas veces cuando hay problemas en la alimentación o en la falta de energía, son por problemas emocionales, cuando nosotros mostramos que algo está mal dentro de nosotros emocionalmente es a través de la comida o dejo de comer o empiezo a comer muchísimo más".

Con el lanzamiento de su línea de suplementos deportivos, que le costó muchos años de sus ahorros, le ayudó a demostrarse asimisma "que cuando uno quiere hacer algo, se pone las pilas, se pone a investigar, se pone a trabajar y ahí vamos, gracias a Dios hoy en día mi negocio es mi fuente de ingresos principal y ya no es el canal".

Perla Mont nos comparte esta valiosa reflexión y/o aprendizaje:

Cuando uno cambia de estilo de vida, cambia no solo el físico sino también nuestras emociones, nos volvemos más responsables, más estables, más felices y eso es lo que disfruto más de todo esto.

Perla Mont tiene casi 200 mil followers en su cuenta de Instagram. Foto: cortesía Prensa Ariel Quirino

