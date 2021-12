"¡Pero sigo siendo El Rey!": Fans le llevan serenata a Vicente Fernández horas antes de su muerte

El equipo de DEBATE se encuentra presente a las afueras del Hospital Country 2000 para mantenerte al tanto de lo que ocurre en el lugar donde el Charro de Huentitán partió este domingo. Sígue nuestras transmisiones en vivo a través de redes sociales para no perderte nada.

Y como no podía faltar, tras anunciarse el fallecimiento de Don Chente más fanáticos se dieron cita afuera del hospital para rendirle homenaje y despedirse de la figura que marcó la música mexicana.

"Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey", decía la publicación.

"No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey", coreaban a todo pulmón. " Con todo respeto para Vicente, que se mejore ", dijo uno de los fans tras finalizar la canción a las afueras del hospital privado.

