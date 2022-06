Pese a problemas de salud, Eduin Caz quiere volver a tomar alcohol y le pide permiso a su doctor para hacerlo

México.- En las últimas semanas, el cantante mexicano, Eduin Caz, ha atravesado por diversos problemas de salud debido al consumo excesivo del alcohol, a pesar de ello, y de haber mejorado algunos hábitos como hacer ejercicio, tener una buena alimentación y de más, no puede abandonarlo.

Según el programa de espectáculos, Chisme no like, el vocalista de Grupo firme no puede dejar el alcohol y, pese a los problemas de salud que tiene, le ha pedido permiso a su doctor para tomarse algunos tragos, lo que preocupó a sus seguidores.

Aunque sus problemas de salud provienen de su abuso de la bebida, debido a su buen comportamiento, su doctor le dijo que podía hacerlo, pero no en exceso, que es lo que le ha afectado y hasta lo ha llevado al hospital.

"Me da chance de tomarme una cheve, algo tranqui, nomás pa' quitar el estrés, la neta me siento al v... y pues no sé cómo salí en el estudio", se puede leer en la conversación que sostuvo Eduin con su doctor.

Por su parte, el doctor encargado de Eduin, le autorizó tomarse un par de tragos, pues en sus exámenes de laboratorio había salido muy bien, así que le dio la oportunidad de pasar un buen rato, aunque cuidándose.

Según el programa de espectáculos, este fue el pretexto perfecto de Eduin Caz para organizar una fiesta en su casa con un grupo norteño y acompañado de sus familiares y amigos. Hasta el momento se desconoce si el artista tuvo algún problema de salud tras volver a tomar alcohol.

Cabe destacar que hace algunas semanas, Eduin se sinceró sobre su estado de salud y destapó que su médico de cabecera ya le dio un ultimátum de vida muerte; dejar de manera definitiva el alcohol, comenzar una vida saludable y operarse, pues debe tratarse una hernia hiatal crónica que lo hace llegar hasta el hospital cuando bebe.

